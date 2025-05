Uložte si v iPhonu celou webovou stránku včetně obrázků jako PDF dokument. Ukážeme, jak na to

V iOS a iPadOS je už delší dobu k dispozici funkce pro pořizování screenshotů. Zachytí aktuální podobu displeje jako obrázek nebo rovnou celou stránku, kterou uloží do PDF dokumentu. To se hodí tehdy, pokud chcete zachovat podobu webové stránky při sdílení přesně tak, jak jste ji četli v originále. Hodit se to může kupříkladu pro delší články, recepty nebo pro diskusní vlákna na sociálních sítích. Výhodou je to, že nemusíte slepovat samostatné screenshoty, ale stačí vám v iPhonu nebo v iPadu pouze správně využít systémovou funkci.



Ukládáme celou webovou stránku v iPhonu do souboru PDF

Otevřete Safari a najděte si stránku, kterou chcete uložit do PDF. U moderních iPhonů pořídíte screenshot obrazovky současným stiskem boční zamykací klávesy a tlačítka pro zvýšení hlasitosti. Jakmile tak učiníte, iPhone pořídí screenshot aktuální obrazovky. Následně musíte rychle otevřít okno s náhledem screenshotu v levém spodním rohu. V této obrazovce přepněte na kartu „Celá stránka“ a poté zvolte tlačítko pro sdílení v pravém horním rohu. Z nabídky pak vyberte „Uložit do souborů“ a zvolte cílovou destinaci. Na toto místo vám pak iPhone do cloudu uloží kompletní webovou stránku jako dokument PDF.

Alternativně můžete ještě před sdílením stisknout tlačítko „Hotovo“ a z nabídky vybrat lokální uložení do Fotek a Souborů (tj. obrázky a PDF dokument) či pouze uložení do Souborů (pouze PDF). Třetí možnost uloží dokument a ještě vám jej nakopíruje do rychlé poznámky k dalším úpravám.

Má to samozřejmě i určitá omezení. Často se stává, že v dokumentu chybí některé fotografie. Abyste měli jistotu, že žádná z nich nebude chybět, je často nutné odrolovat při prohlížení až úplně dolů, aby se fotografie správně načetly. Pokud pořídíte screenshot dříve, může se stát, že důležité fotografie budou v dokumentu chybět.