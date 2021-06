Ultratenké sklo pro všechny skládačky. Samsung jej brzy nabídne třeba Googlu

Konkurenční výhoda skládacích Samsungů brzy pomine. Řeč je o odolných skládacích sklech UTG (Ultra Thin Glass), která se až dosud objevovala jen u skládacích zařízení řady Galaxy. Divize Samsung Electronics chce posílit svou pozici v segmentu skládaček, a tak už UTG skla nebude dodávat jen mobilní divizi Samsungu. Jedním z velkých zájemců o odolná skládací skla nalepená na AMOLED displejích je např. Google. A očekává se velký zájem i ze strany dalších výrobců, např. od Xiaomi a Huawei.

Samsung má UTG panely zpřístupnit konkurenci ve druhé polovině příštího roku, což by mohlo znamenat, že skládací Pixel bude představen ještě letos. Zařízení by mělo používat skládací AMOLED displej s poddisplejovou selfie, což je technologie, kterou Samsung představil teprve nedávno. Jenže stále čekáme na to, až Samsung přestaví svou mobilní prvotinu se selfie pod displejem. A tou se má stát skládací Galaxy Z Fold3.

Poslední inovace displejů v podání Samsungu:

