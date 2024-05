Ultrazvuková čtečka otisků prstů zamíří i do levnějších telefonů. Ke Qualcommu se přidává Goodix

Značka Goodix je známá především jako dodavatel optických a kapacitních čteček otisků prstů pro smartphony. Nově však tato značka zabrousila i do světa ultrazvukových čteček, a to u čínského modelu Vivo X100 Ultra. Až dosud si ve světě ultrazvukových čteček držel prvenství Qualcomm. A díky vysoké pořizovací ceně byly tyto čtečky nasazovány jen u těch nejvýkonnějších telefonů, primárně u vybraných modelů značek Samsung, Vivo, Honor a Meizu. Díky Goodixu však levnější ultrazvukové čtečky otisků prstů už brzy zamíří i do levnějších telefonů.



Goodix do prvních telefonů dostal dvou vlastní ultrazvukovou čtečku. Díky nižší ceně má potenciál dostat se i do levnějších Androidů, než jen do těch nejvybavenějších telefonů

Goodix ve své tiskové zprávě zmiňuje začátek cesty pro široké rozšíření ultrazvukové technologie při odemykání telefonů otiskem prstu. Už vloni v září na web prosákla informace o tom, že pět největších čínských výrobců testuje novou ultrazvukovou čtečku, a je tedy jasné, že budou i mezi prvními značkami, které je nasadí do svých telefonů. Mimo značky Viva, která na čtečku může mít krátkodobou exkluzivitu, můžeme brzké nasazení očekávat i u Honoru, Huawei, Xiaomi či u značky Oppo.

Ultrazvuková technologie má oproti častěji využívané optice řadu výhod. Odemykání funguje i mokrými či mastnými prsty, či dokonce i pod vodou. Při odemykání telefonu v noci na vás nezáří bílý či zelený kruh podsvětlující prst. Samotný sken prstu je vytvořen ve 3D, což kontrastuje s 2D snímkem prstu, který obstará optická čtečka prstu. Mimo větší bezpečnosti je tak dalším atributem i větší rychlost při odemykání telefonů, což je častou bolístkou optických čteček. Ty někdy odmítají odemykání na první přiložení prstů nebo se vymlouvají na to, abyste prst na displeji více přitlačili nebo oblast čtečky na displeji očistili.

Goodix výrobcům dodává čtečku GUM5228, která má rozměry 16,85 × 13,4 × 0,17 mm. Oproti čtečce 3D Sonic Gen 2 je sice trochu větší, vše by ale měla vyvažovat nižší koncová cena.

