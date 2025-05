Umělá inteligence může za 10 let zcela nahradit iPhone. Při tempu současného vývoje AI se tomu ani nelze divit

Vývoj umělé inteligence stále probíhá šíleným tempem, a pokud tomu tak bude i nadále, může to znamenat, že v příští dekádě samotná AI zcela nahradí potřebu používat iPhone či jakýkoliv jiný smartphone. Z dnešního pohledu to sice může vypadat jako přitažené za vlasy, jenže při současném tempu vývoje umělé inteligence se tomu vlastně ani nemůžeme divit. Zatímco před lety byly technologické skoky v řádu let, dnes stačí být 14 dní „mimo“, a budete se divit, kam se zase posunul svět umělé inteligence.



Eddy Cue z Applu tvrdí, že za deset let už možná nebudeme potřebovat iPhone. Nahradí jej může inteligence v nositelnostech, např. v chytrých brýlích

Důležitým faktorem je i to, že větu: „Jakkoliv to zní šíleně, za deset let možná nebudeme potřebovat iPhone“ pronesl Eddy Cue, který je u Applu viceprezidentem pro oblast služeb. A to v rámci svědectví v probíhajícím soudním sporu mezi Googlem a americkým ministerstvem spravedlnosti. Dále uvedl, že se AI v nadcházejících letech hodně promění, přičemž předpokládá, že intuitivní AI funkce společně s vylepšenými nositelnostmi mohou výhledově nahradit tradiční smartphony v takové podobě, jaké je známe dnes. A to může být problém i pro tradiční vyhledávače, které s velkou pravděpodobností v budoucnu nahradí AI vyhledávání. Mimo běžných textových vyhledávačů tak budeme moci obdobně vybírat i defaultní AI vyhledávání.

Apple Watch nebo brýle místo iPhonu?

Eddy Cue samozřejmě neví, jaká bude budoucnost, jednalo se jen o jeho kvalifikovaný odhad. Ten však poukazuje na to, že Apple se jistě obává doby „po iPhonu“, protože nic netrvá věčně. Rozmělnění technologického zájmu mu však zatím kýžené ovoce nepřineslo. iPhone je stále klíčovým prvkem v ziskovosti Applu a pokusy americké značky o proniknutí do jiných technologických oborů zatím nedopadly podle představ.

Apple v nedávné době zrušil vývoj svého vlastního auta, které by mohlo mít, minimálně v USA, díky síle značky obrovský úspěch. Brýle Vision Pro na papíře vypadaly skvěle, v praxi však příliš nezaujaly a moc se neprodávají. Apple se věnuje výzkumu robotiky a pokračuje v práci na nositelnostech. Mimo hodinek se skloňují i brýle rozšířené reality, které by právě mohly být jednou z alternativ k iPhonu.

Třeba proto, že samostatná AI zařízení naprosto pohořela. Rabbit R1 měl velké plány, ale nedostatečný výkon. Aktuálně se vývoj zaměřuje na podobná zařízení bez displeje, s nimiž si budete pouze povídat. Jenže třeba takový Humane AI Pin byl absolutním propadákem. Pro nás je zatím představa, že bychom místo smartphonu používali chytré brýle, hůře uchopitelná, jenže za deset let se může udát opravdu hodně a smartphony tu s námi určitě nebudou věčně.