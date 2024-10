Umělá inteligence Xiaomi ovládá češtinu a slovenštinu. Poradí si s překlady, textem i nahraným hlasem

Umělá inteligence, neboli AI, je bezpochyby nejomílanější slovní spojení letošního roku ve světě mobilních technologií. Každý výrobce smartphonů se zaklíná AI a představuje různé formy umělé inteligence na svých telefonech, od jednoduchých funkcí až po propracované jazykové modely.

Pro plnohodnotné používání a osvojení AI běžným uživatelem je klíčové, aby se s AI dokázal domluvit ve své rodné řeči. Jenže to v případě češtiny zdaleka není tak samozřejmé. Většina jazykových modelů jako ChatGPT nebo Gemini sice česky umí, ale použití je omezeno na uzavřená komunikačních rozhraní, nebo chcete-li chatboty.



Základem AI v telefonech Xiaomi je jazykový model Gemini od Googlu, který zde má i předinstalovanou standardní aplikaci s chatbotem Gemini. S ním vedete konverzaci v samostatném okně, je třeba přihlášení ke Googlu účtu a připojení k internetu

Do prostředí telefonů a jejich nativních aplikací zatím AI v češtině prostupuje jen velmi pomalu anebo vůbec, protože zkrátka jazyk, kterým mluví něco málo přes 10 milionů lidí, není pro výrobce mobilů prioritou. Jenže bez češtiny jsou výhody AI sotva poloviční. Nejde plnohodnotně pracovat s textem, převádět hlas na text, provádět překlady a kontextově pracovat s telefonem jako celkem.

Čeština jako zásadní benefit

Zatím nejdál s implementací češtiny postoupilo Xiaomi. Náš jazyk i blízká slovenština jsou v telefonech Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro a Xiaomi Mix Flip mezi zhruba třicítkou podporovaných jazyků, s nimiž lze plnohodnotně pracovat – překládat, pracovat s hlasem i textem, zadávat pokyny. Týká se to zejména nativních aplikací Poznámky, Záznamník a Tlumočník.



S poznámkami se pracuje naprosto intuitivně, můžete je přeložit, shrnout do stručného výtahu nebo nechat opravit pravopis

Do aplikace Poznámky můžete například vkopírovat dlouhý cizojazyčný text, nechat si jej přeložit do češtiny nebo udělat stručné shrnutí nejpodstatnějších faktů. Pokud píšete svůj vlastní text do poznámek přímo, hodí se funkce automatické korektury, která opraví gramatické chyby a zároveň vypíše, kolik jakých chyb opravila.



Velmi užitečný záznamník hlasu umí přepsat obsah zvukové nahrávky do textu

Záznamník hlasu umí z nahrávky udělat textový přepis. Pokud jde o rozhovor dvou lidí, snaží se i rozpoznat jednotlivé mluvčí a správně k nim přiřadit části hovoru. Zde už je chybovost větší než u práce s textem v Poznámkách, protože ne každému mluvčímu musí AI správně porozumět. I tak je výstup na velmi slušné úrovni a třeba pro novináře jde o neocenitelného pomocníka při přepisu dlouhých interview.



Tlumočníka můžete zobrazit jako konverzaci pro lidi stojící vedle sebe, anebo s mobilem drženým vodorovně a postoji naproti sobě

Tlumočník je aplikace pro překlad konverzace dvou osob v reálném čase, kdy například dva cizinci stojí naproti sobě, neumějí žádný společný jazyk a oba mluví na jeden telefon. Dochází k okamžitému přepisu hlasu na text a jeho překladu, aplikace pak může odpověď i přečíst. I zde je podporována čeština a slovenština, překládané jazyky je ale třeba zadat ručně, automatická detekce v tomto případě nefunguje.

AI je užitečná, jenom ji najít...

Vedle toho ve výše zmíněných telefonech Xiaomi najdeme i klasického chatbota Gemini v samostatné aplikaci, funkci hledání zakroužkováním Circle to Search, práci s obrázky a videem (např. odstranění nechtěných objektů ze snímku, sestříhání videa atd.). To jsou všechno funkce vycházející z modelu Gemini od Googlu a najdeme je i v telefonech jiných značek, např. Pixelech od Googlu nebo vyšších modelech Samsungu.



Další AI funkce jsou například Circle to Search (stejná jako na telefonech Pixel nebo Galaxy) a AI Titulky

Bohužel ani v případě Xiaomi zatím není používání AI příliš intuitivní. V nabídce telefonu neexistuje žádný „centrální hub", z něhož by byl přehledně přístup ke všem funkcím AI. V nastavení sice existuje položka „Služby AI“, ale nabídka skrývající se pod ní je zatím prázdná. Na druhou stranu je logické, že na AI narazíte až v samotných aplikacích při požadavku konkrétního úkonu. Jenže přístup je pokaždé jiný a neexistuje žádný sjednocující prvek, např. barevné logo nebo symbol kouzelné hůlky.



Umělá inteligence se může zapojit i do editace fotek a videa nebo některých jejich úprav (např. odstranění nežádoucích objektů ze snímku)

AI tak pokaždé „vypadne“ z jiného místa – někdy z kontextové nabídky (Záznamník), někdy je na klávesnici (Poznámky), něco je v hlavní nabídce nastavení (AI titulky), něco v roletě ovládacího centra (Tlumočník), jindy se aktivuje podržením tlačítka Home (Circle to Search). Zkrátka musíte vědět, kam si pro AI zajít, a to je zatím hlavní překážka pro to, aby umělou inteligenci v telefonu začali ve větší míře používat i běžní uživatelé. Stejně tak telefony Xiaomi zatím neobsahují žádného chytrého AI asistenta, který by měl přehled o celém telefonu a dokázal s tímto kontextem pracovat.