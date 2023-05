Umělá inteligence měla za úkol vybrat nejlepší telefony za 10 tisíc. Skončilo to fiaskem

Google se v oblasti umělé inteligence stále jen dotahuje konkurenci, a my si hodně slibovali od funkce Search Generative Experience (SGE) představená na nedávné akci Google I/O, která využívá AI engine přimo ve vyhledávači Google Search. Funkci zatím v USA používá jen omezené množství uživatelů, ovšem výsledky neveřejné verze SGE jsou zatím hodně špatné. Stačilo se jen Googlu zeptat na nejlepší telefony v několika různých kategoriích, a umělá inteligence selhala na plné čáře...

První dotaz se týkal „Nejlepšího telefonu pod 500 dolarů (tj. pod 11 tisíc Kč)“. Z této velmi široce zastoupené kategorie rozličných telefonů vybrala umělá inteligence Moto G Stylus 5G, Galaxy A13, Pixel 3a (!), a OnePlus Nord N300. Pokud pomineme, že se mezi nabízená zařízení zařadily pouze bazarové a repasované kousky, rozhodně se nejedná, podle našeho skromného názoru, o výběr nejlepších telefonů do 11 tisíc korun. Takový Bing si vzal příklad z našeho nedávného článku, a jeho odpovědi jsou na deseti krátkých řádcích daleko užitečnější než to, co „předvedl“ Google.



Nejlepší telefon do 11 tisíc? Umělá inteligence od Googlu ve většině případů nabízí absolutní nesmysly... (Zdroj: AndroidAuthority)

Umělá inteligence také přidala klíčové vlastnosti, na které si máte dát při výběru telefonu v dané cenové kategorii pozor. Začátečníkům vyhledávání vysvětluje, jak mají chápat procesor a RAM, a že „bez procesoru to nepůjde“. Jenže, to je vysvětlení tak trochu jako na prvním stupni ZŠ – i zde by možná technicky znalí žáci byli schopni přidat daleko více technických informací. Umělá inteligence nenabídne nejlepší telefon v poměru cena/výkon, nejlepší telefon s nejvýkonnějším procesorem, prostě nic...

Nejen, že Google nepomáhá s výběrem, většina informací je dokonce úplně špatně!

Na navazující dotaz, který blíže specifikuje cenové rozhraní (9 - 11 tisíc Kč), umělá inteligence opakuje svou poučku o procesoru a jako první tip přidává repasovaný Galaxy S22. A s tím se dá souhlasit. Další tipy jsou však úplně mimo. Uváděný Pixel 6 je zcela mimo cenovou relaci, u Galaxy A23 pak Google doporučuje, abyste za tento telefon nižší střední třídy zaplatili zhruba dvojnásobek jeho úvodní pořizovací ceny! A pak tu máme další tip - LG V30 Plus, což je telefon z roku 2017. Jenže, my nehledáme exponát do muzea telefonů, ale smartphone pro běžné používání...

A Bing? Ten jen zopakoval to, co tvrdil dříve – Poco X3 Pro, Galaxy A52s 5G, Redmi Note 10S a Realme 8 Pro.

Umělá inteligence od Googlu si vymýšlí

A kuriózní odpovědi se opakovaly i u dalších otázek. Mezi nejlepší tři smartphony pro natáčení videí Google vybral třeba třetí generaci iPhonu SE, což je po boku Galaxy S23 Ultra a Pixelu 7 Pro zcela mimo mísu. Jenže se nemůžeme divit, když se fotomobil podle Googlu vybírá podle „displeje, designu, konektivity a úložiště“. Nejrychlejší telefon? Podle Googlu je na prvním místě iPhone 11 Pro, nejlepší telefon s 3,5mm jackem? Na prvním místě je telefon, který se prodává jen v USA, na druhém pak Galaxy A14. A ten rozhodně není nejvýkonnějším smartphonem s audio konektorem na trhu.



Takový Bing to však zvládá levou zadní. Jenže, oproti Googlu, se nebojí přiznat zdroj. A tím současně vygenerované infromace získávají na důvěryhodnosti, ještě, když si můžete sami kliknout na odkaz, a přesvědčit se sami...

Vymýšlení však pokračuje i dále. „Jaký je nejlepší Android s červeným krytem?“ Do TOP4 se dostal i Galaxy A54 či OnePlus 5T. V prvním případě se jedná o smartphone, který se rozhodně v červené neprodává (nejbližším odstínem je fialová). V případě druhém se bavíme o telefonu z roku 2017, který se sice prodával v červené (a za to Google chválíme), jenže od jeho vydání uplynulo už trochu času. A tak bychom příliš nevsázeli na to, že by tento model, který se na trh dostal s Androidem 7.1.1, byl úplně horkým zbožím...

Ano, umělá inteligence sice v dohledné době nahradí spoustu povolání, ovšem testerů a recenzentů telefonů se to týkat nebude. To, co Google doporučuje, jsou absolutní nesmysly. Třeba v kontrastu s Bingem, který vypíše to, na co se jej ptáte, a současně uvede i zdroj. Jednak kvůli věrohodnosti, jednak kvůli dalším informacím, které byste se mohli v odkazovaném článku dozvědět. Google si informace analyzuje v „black boxu“, a podle toho to také vypadá...

Představení SGE v Google Search:

Zdroj: AndroidAuthority