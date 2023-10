Umělá inteligence, vylepšení fotografií a mobilních her. Snapdragon 8 Gen 3 do mobilů pustí až 240 fps

Qualcomm překvapil. Zatímco v předchozích letech jsme museli na novou generaci nejvýše postaveného mobilního „superprocesoru“ čekat až do listopadu či prosince, tentokrát se jeho premiéra odehrála již v říjnu. Snapdragon 8 Gen 3 je, jakožto nástupce Snapdragonu 8 Gen 2, i tentokrát vyráběn o něco vylepšeným 4nm procesem, a zcela zřetelně se soustředí na umělou inteligenci, mobilní hry a také na zvukovou a obrazovou stránku smartphonů.

Bez meziročního zvýšení výkon by to prostě nebyl osmičkový Snapdragon. Nový čipset je o 30 % výkonnější a současně o 20 % energeticky efektivnější, než aktuální Snapdragon 8 Gen 2. Čipset se drží nové konfigurace 1 + 5 + 2. Na 3,3GHz superjádro Cortex-X4 navazuje hned pět 3,2GHz výkonných jader a jen dvě úspornější jádra o taktu 2,3 GHz. Podporovány jsou LPDDR5x paměti, a to až v kapacitě 24 GB. A něco nám říká, že právě to je další meta, na kterou se budou chtít brzy dostat výrobci herních telefonů...



Souhrn nejdůležitějších vlastností čipsetu Snapdragon 8 Gen 3

Procesor podporuje rychlé Wi-Fi 7, modem Snapdragon X75 zaručuje vysoké rychlosti 5G v pásmech pod 6 GHz a milimetrových vln. Použitý grafický adaptér je o čtvrtinu výkonnější, a stejnou měrou i energeticky efektivnější. Ray Tracing je kvalitnější o 40 procent. Grafika podporuje Unreal Engine 5.2, a u 240Hz displejů dokáže vykouzlit „konzolový“ framerate (240 fps). Přes Bluetooth může zvukový koprocesor vysílat bezztrátově audio o kvalitě 24-bit 96 kHz.

Vyšší výkon umělé inteligence

Engine umělé inteligence podporuje multimodální generativní modely umělé inteligence a populární jazykové modely pro rozpoznávání řešit. Pro rychle odpovědi AI asistenta se generuje až 20 tokenů za sekundu. Qualcomm se pochlubil i nejrychlejší „Stable Diffusion“, která umožní vytvořit obrázek za zlomek sekundy. Soukromá data uživatelů se ukládají do tzv. úložiště Sensing Hug, a to pro rychlejší personalizované odezvy AI asistenta.

Umělá inteligence vylepšuje i detaily pořízených snímků, v noci zase dokáže zesvětlit nepřirozeně tmavou scénu. Guma už dokáže smazat nežádoucí objekty, nejen u fotek, ale také u videí. Podporován je režim Vlogger View, který zachycuje video ze selfie i zadního fotoaparátu najednou. Funkce Photo Expansion zase dokáže pomocí generativní AI rozšířit obraz nad rámec původních pořízených dat.

První smartphony se Snapdragonem 8 Gen 3 se na trh dostanou v nadcházejících týdnech. Mezi hlavní partnery nového mobilního procesoru patří značky Asus, Honor, iQOO, Meizu, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, Realmi, Redmi, RedMagic, Sony, Vivo, Xiaomi a ZTE. Ze světoznámých Android značek v seznamu chybí snad jen jihokorejský Samsung.

