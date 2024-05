Umělecké QR kódy nahradí běžnou černobílou nudu. Vytvoříte si je na iPhonu i Androidu

QR kódy máme ve svém podvědomí asi všichni. Jedná se o standardizované čárové kódy nové generace, do nichž lze vložit webový odkaz, e-mailovou adresu, telefon, obsah SMS zprávy, událost z kalendáře, prostý text, platební údaje a spoustu dalšího. Oproti běžným čárovým kódům do nich uložíte větší množství dat, jenže v černobílé podobě nejsou vizuálně příliš atraktivní. Nástup umělé inteligence však otevírá dveře tzv. art QR kódům – umělecky ztvárněným kódům, které upoutají už na první pohled.



Některé v mobilu vytvořené QR Art kódy přečtete snadněji, u jiných se zase zapotíte...

Pro QR kódy nové generace se vžilo označení „QR Art“, a jedná se o QR kódy jejichž součástí je grafika dokreslená umělou inteligencí. Nudné kódy se dokáží stylizovat do podoby uměleckých děl, jídla, budov, stromů, přírodních scenérií, aut, vánočních dekorací, šatů, a do všeho možné, co vás jen napadne. Vznikají v podstatě umělecká díla, jejichž součástí je i QR kód, který přináší další informace, třeba webovou adresu, jméno autora nebo jakoukoliv další informaci. Stylizace QR kódu je primárně zábava, a to tam, kde dříve nebyla k dispozici.

Umělecká stránka však někdy převažuje nad využitelností. Kódy samozřejmě můžete stále skenovat telefonem, jenže už to není „rychlostí blesku“, kdy hledáčku stačí jen záběr v pohybu na QR kód bez zaostření, a v tu ránu jej máte přečtený. Skenování QR Art chce chvíli času. Určité specifické kombinace nefungují hned na první dobrou, takže musíte dát telefonu trochu čas, popř. QR Art přegenerovat v čitelnější podobě. A nebo obrazec naklonit, posunout blíž ke snímajícímu telefonu, nebo jej naopak oddálit.

Tvoříme QR Art na smartphonu

Na Androidu a iOS už existuje několik aplikací, které můžete pro tvorbu QR Art využít, řada z nich vás však zavazuje k předplatnému, bez kterého si ani nevyzkoušíte několik „ukázkových“ QR Art. A nebude musíte službu předplatit a pohlídat si konec zkušebního období. Na Androidu jsme však narazili na tuto aplikaci, která umožní tvoru AR Art, nejen bez předplatného, ale také bez jakéhokoliv přihlášení. Je však otázkou, jak dlouho vydrží v současné podobě bez reklam...

Postup je zdánlivě podobný jako u klasických QR kódů. Zadáte obsah QR kódu, ale také prompt, v němž zadáte detail scény, ve které se kód zobrazí, složitost generovaného kódu (pokud jej nejde přečíst, vždy ji můžete snížit) a také tzv. seed. Na ten se při tvorbě stačí odkázat, pokud potřebujete vizuálně hodně podobné výsledky. Mimo smartphonů tvorba QR Art už delší dobu funguje v různých webových aplikacích. U některých z nich si můžete dokonce vybrat vzor QR kódu, velikost a prvky, které při generování grafiky chcete opomenout.