Umělou inteligenci bude mít letos jen každý šestý prodaný telefon. AI zatím zůstane výsadou dražších modelů

Zahraniční zdroje sice uvádějí, že přichází nová vlna telefonů s umělou inteligencí, mají však na mysli spíše to, že se k řadě mobilních značek s velkým zpožděním konečně přidá i Apple. I díky jeho „skromnému“ příspěvku bude letos 16 % ze všech prodaných smartphonů podporovat funkce umělé inteligence. Do roku 2028 však toto číslo naroste na odhadovaných 54 procent, a to díky postupnému technologickému pokroku a rostoucí poptávce po AI funkcích.



Podíl prodaných smartphonů s podporou „on device“ umělé inteligence bude každým rokem narůstat. Primárně v segmentu vyšší třídy, nižší třída se přidá až později

Stěžejními hráči po stránce hardwaru bude Qualcomm s komponentou Hexagon NPU (Neural Processing Unit), Mediatek s APU (AI Processing Unit) a Google s TPU (Tensor Processing Unit). Podle agentury Canalys bude přínos mobilní inteligence nejdříve vidět u těch nejvybavenějších smartphonů. A to především kvůli technickým limitacím, které neumožní běh „on device“ AI na méně výkonném hardwaru. Očekává se však, že se modely stanou postupem času méně náročnější na výkon, a tak by se měly dostat i do střední třídy.

V příštích třech až pěti letech se očekává, že AI ve smartphonech podstatně vylepší uživatelský zážitek. Začátek je však poměrně vlažný. Nelze říci, že by existoval komerčně dostupný „AI telefon“. Mimo Samsungu a Googlu se snaží převážně čínské značky, kteří do svých topmodelů začleňují stále větší počet AI funkcí. A to, od samotného hardwaru (AI čipy), až po tréninkové modely pro konkrétní účely.

Daleko důležitější cena a funkce než AI

Uživatelé telefonů jsou však zatím spíše skeptičtí. Kvůli umělé inteligenci by v současné době svůj telefon změnilo jen malé procento uživatelů. Daleko důležitější zůstává poměr výkon/cena, než AI funkce, které ocení často jen ti, kteří telefon během dne „nedají z ruky“. Právě techničtí nadšenci jsou prvními, kteří budou AI funkce využívat. Ti, kteří při výběru smartphonu zohledňují cenu a výkon, přijdou na řadu až v letech 2025 a 2026. Zájem o AI se však bude lišit regionálně, nejdůležitější však bude podpora mateřského jazyka.

AI je však i přesto stále v plenkách. Jsme zatím v prvním stádiu označovaném jako „AI jako funkce“, které zpřístupňuje umělou inteligenci u určitých aplikací a služeb (např. AI Eraser nebo Circle to search). Po této etapě přijde doba „AI jako služba“, který by měla přijít s personalizací AI pro vlastní účely. A právě to je doba, kterou budou chtít výrobci využít, a nechat uživatele za přístup k AI platit. Konečnou fází bude „AI jako rozhraní“, kdy vzniknou skutečné „AI telefony“, které nebudou mít klasické aplikace, ale jen umělou inteligenci, která se postará o vše potřebné. Tady můžeme zatím vycházet třeba z prototypu telefonu od T-Mobilu, který má před sebou ještě velmi dlouhou cestu...

Největší problémem umělé inteligence je však strach uživatelů o to, co se bude dít s jejich daty. Mobilní výrobci by se měli daleko více zaměřit na to, jak uživatelům dokázat, že jejich soukromá data zůstanou na zařízení. A to je možné jen tehdy, když se eliminuje využití cloudových služeb. Jenže to nepůjde patřičného zlepšení hardwarového výkonu, který však bude potřebovat větší a výkonnější baterie, a tak je možné, že právě mobilní AI promění segment smartphonů k nepoznání. A to možná už za pár let...