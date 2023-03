Umělou inteligenci nepůjde zastavit. V těchto oblastech AI smartphony od základů promění

Umělá inteligence už dnes zásadně promlouvá do celé řady technologických oblastí, smartphony nevyjímaje. Za poslední půlrok však můžeme vidět rapidní vývoji v oblasti AI, která brzy pronikne i do smartphonů. Populární engine ChatGPT nebo kreslící Stable Diffusion, to je jen začátek dlouhé cesty, která smartphony přetransformuje na zcela novou úroveň. AI dorazila i do smartphonů. Na nejsilnějším mobilním čipsetu vygeneruje obrázek za 15 sekund Samozřejmě, nejsme vševědoucí, ale dá se předpokládat, že neustále výkonnější umělá inteligence brzy pronikne i do světa smartphonů. Třeba generování obrázků dle zadání přímo v telefonu nebylo díky jejich nedostatečnému výkon až doposud možné, jenže u Snapdragonu 8 Gen 2 už funguje, a to mnohem rychleji, než u papírově výkonnějších počítačů. A když už bude hardware telefonů stagnovat, mohl by to být právě výkon umělé inteligence, který uživatele přesvědčí o koupi nového zařízení. V tuto chvíli utopický scénář však může uživatelům v dlouhodobém horizontu přinést mnoho výhod. Jaké oblasti by mohla umělá inteligence v následujících letech u smartphonů výrazně ovlivnit? Výdrž baterie a nabíjení Baterie, to je jedna z nejdůležitějších komponent smartphonu. V poslední době se sice konečně začíná rozvíjet vývoj nových typů akumulátorů, nové baterie ukázal např. Honor a Xiaomi, i tak ale bude AI u smartphonů brzy ještě důležitější. Než nastoupí nové baterie do komerčního provozu, bude třeba z těch stávajících vymačkat maximum možného. Po letech konečně průlom. Solid-state baterie od Xiaomi mají daleko vyšší energetickou hustotu To se ostatní výrobci snaží už nyní. Umělá inteligence hlídá teploty při dobíjení, a pokud jsou v daném rozsahu, automaticky do baterie „pustí“ rychlejší nabíjení. A čím vyšší nabíjecí výkon, tím důležitější bude přínos umělé inteligence. Ta se může rozhodovat na základně hodnot ze stovek snímačů, a prakticky v reálném čase. V případě problému s nabíjením efektivně předejde možným následkům. Bude hrozit nějaké riziko? Dobíjení se ze vteřiny na vteřinu zastaví. A to nebude jen otázka vybraných značek, ale mobilní standard. Umělá inteligence už dnes dokáže postupem času vytipovat, jaké aplikace uživatel spouští, a ty mít v operační paměti „předpřipravené“. Je to spíše pohled strojového učení, nežli umělé inteligence. V budoucnu očekáváme od umělé inteligence daleko větší autonomii, takže bude vědět, jak dlouho nám přesně telefon ještě vydrží. A to na minutu přesně. A když už se bude baterie výrazně vybíjet, bez vašeho vědomí na pozadí aktivuje úsporný režim, který omezí zbytečnosti. Systém vás však nebude upozorňovat na vybíjející baterii a s dotazem na zapnutí úsporného režimu. Vše se bude dít plynule na pozadí. Na dalším listu probereme, jak AI zdokonalí práci s hlasovými asistenty.

Hlasový asistent Hlasového asistenta sice už dnes najdete u smartphonů, jenže má stále velmi omezené možnosti interakce. Asistenti používají k rozpoznání hlasu uživatele umělou inteligenci, opět se bavíme spíše o strojovém učení, které si postupně „zvyká“ na hlas uživatele. A to jsme ještě nezmínili klasický zádrhel podobných asistentů, a to častá nepodpora češtiny.

Umělá inteligence v mobilu bude samozřejmostí. Toto je ukázka mobilního Bingu, který ochotně poradí s problémem. Stačí jen tuto virtuální entitu zapojit do konverzace (alias @Bing). Uživatelé smartphonů ještě více zleniví. Pokud něco budeme potřebovat, nebude nutné vyhledávat ručně na Googlu. Stačí o to požádat asistenta v telefonu Budoucnost, to bude integrace stávajících hlasových asistentů s enginem ChatGPT či jemu podobných. Cílem je rozpoznat příkazy uživatele rychleji a efektněji, resp. odpovědět mnohem přirozeněji, než u současných řešení. A to nejen na samotný dotaz, ale také v širším kontextu s ohledem na vaši osobnost. Umělá inteligence tedy bude zohledňovat i vaše zájmy a koníčky či další informace, které ji poskytnete. Vyzkoušeli jsme nový Bing. Revoluční AI už rovnou odpovídá a má čerstvá data z internetu Chytrý asistent ve smartphone se bude moci učit novým věcem, přizpůsobovat svou funkčnost podle nálady uživatele či stavu telefonu. Příkladem může být mobilní aplikace Bing, která využívá stejnou technologii jako ChatGPT. V současné době je sice pro její vyzkoušení setrvat na čekací listině, v budoucnu by však obdobné funkce jako ChatGPT mohla nabídnout prakticky jakákoliv aplikace. Tedy za předpokladu, že nebude existovat univerzální AI entita, které se postará o všechno, co se týká smartphonu samotného. Už současné provázání aplikace Tasker a ChatGPT přináší daleko reálnější dojem z hlasového asistenta, kterému můžete nastavit i patřičnou „osobnost“. Jak to funguje ve spojení se softwarem od Elevenlabs, můžete vidět ve videu níže: Zvětšit video V budoucnu by neměl být problém ani jazyk asistenta. ChatGPT už teď na webu dokáže normálně reagovat a komunikovat v češtině. Výhledově tak naše malá zemička, alespoň z jazykového úhlu pohledu, nebude technologicky nijak odstrčena. Jak může umělá inteligence ovlivnit mobilní fotografii? Čtěte dále.

Mobilní fotografie Umělá inteligence se dnes ve fotoaparátech soustředí zejména na rozeznání scény, podle něhož adekvátně nastavuje parametry pro focení. Druhou silnou oblastí je portrétové focení, kdy už dnes umělá inteligence „vymýšlením“ při rozmazání pozadí překonává k tomu určené objektivy. No, a když máte v hledáčku „samou černou“, AI rozpozná, že fotíte v noci, a tak vám nabídne přepnutí na noční režim.

Režim Single Take od Samsungu je zatím jen malou ukázkou toho, jak v budoucnu pomůže umělá inteligence s pořizováním fotek a videí u smartphonů Umělá inteligence by v budoucnu mohla ještě lépe segmentovat scénu na jednotlivé objekty, a podle jejich typu je individuálně vylepšit. Filtry tak budou moci být aplikovány jen na určité části snímku, a to přímo v reálném čase. V budoucnu se od umělé inteligence slibuje i výrazné zlepšení kvality přiblížených snímků. Tam, kde chybí optický zoom, nastupuje digitální přiblížení, které však velmi rychle do fotek dostává nevzhledný šum. A právě umělá inteligence by měla v budoucnu fotky „dopočítat“ tak, že nebudete vědět, který snímek byl přiblížen opticky, a který digitálně. Ostatně, ani focení ani nemusí být navázáno na stisknutí spouště. Např. Samsung používá fotorežim Single Take, kterým jen zaznamenáváte scénu okolo sebe, a sám telefon z toho pak vytvoří fotografie a krátká videa. Nějak takto by mohla vypadat i mobilní budoucnost. Spustíte foťák, namíříte, a za chvíli vám v paměti vyskočí ty nejpovedenější profesionálně zpracované fotografie a videoúryvky, u nichž budou automaticky eliminovány odlesky či rozmazaný pohyb. Právě u mobilního focení, u něhož se může umělá inteligence inspirovat miliardami již pořízených fotek, očekáváme největší posun kupředu. AI může proměnit i segment mobilních her. Jak? Dozvíte se na dalším listu.

Generování grafiky Umělá inteligence může otevřít i zcela novou budoucnost mobilních her. Už stávající situace je pro mnoho vývojářů neúnosná. Z aplikačních obchodů si stahujeme jen ty nejnutnější soubory, zatímco velká herní data si stahuje hra sama až po své instalaci. Genshin Impact má na Androidu velikost 18 GB, Diablo Immortal zase necelých 15 GB. Stačí pár takových her, a do paměti telefonu se vám už nic nevejde. Craiyon je odlehčená neuronka DALL-E. Klidně i na mobilu vygeneruje obrázek podle slovního zadání A je to právě generování mobilní grafiky, které může výrazně pomoci mobilním hrám. Neděláme si iluze, že za pár let budou hry běžet čistě bez předchystaných textur a spolehnout se jen na generování herního prostředí umělou inteligencí. Ne, jsme teprve na začátku. Vývojáři však už brzy budou mít mít možnost offloadovat alespoň část textur na umělou inteligenci, která může ušetřit, nejen paměť, ale také čas a peníze pro grafický vývoj. A nebo lze textury do mobilů poslat v nižším rozlišení a pomocí umělé inteligence je zvětšit až na koncovém zařízení. Využití AI u mobilních her se meze nekladou. Začne se určitě pomalu, ale tohle může mobilní segment hodně pozměnit. K ideálu, kdy se o generování herního prostředí postará kompletně umělá inteligence, je ještě hodně daleko. Ale je možné, že se v budoucnu dočkáme špičkových RPG či akčních her, kde bude herní prostředí, funkce i nepřátelé kompletně v rukou umělé inteligence. Jedna konkrétní hra tak bude vypadat u dvou uživatelů rozdílně. Protože každá umělá inteligence navázaná na uživatele bude v budoucnu svým způsobem unikát. Co kdyby za nás AI vyřizovala hovory? Sci-fi? Možná ne tak úplně, čtěte dál.