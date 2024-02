Unikátní koncept zahřeje u srdce. Jak by dnes vypadaly mobilní Windows, kdyby je Microsoft nepověsil na hřebík

Na mobilní operační systém od Microsoftu mnozí dodnes nedají dopustit, a to ani 4 roky po ukončení jeho podpory. Samotný systém však „umřel“ dávno předtím, jeho poslední verze se dostala na trh v roce 2015. Šéf Microsoftu Satya Nadella několikrát připustil, že ukončení vývoje systému Windows Phone byla velká strategická chyba. Systém však u mnohých uživatelů přežívá alespoň ve vzpomínkách, a nově se také zhmotnil v povedeném konceptu, který by, soudě podle reakcí, brali mnozí hned teď a to všemi deseti.

Je nutno říci, že Microsoft ani po konci Windows Phone z mobilního světa úplně nezmizel. Vrhnul se na vývoj aplikací pro konkurenční mobilní systémy Android a iOS, pokud by se však do mobilů vrátila podoba systému, kterou v rámci svého konceptu „Windows 12 Mobile“ ztvárnil známý grafik AR 4789, vůbec bychom se nezlobili.



Takto by podle představ designéra mohla vypadat domovská obrazovka hypotetického mobilního operačního systému Windows 12 Mobile

Koncept si vypůjčil hodně designových prvků z desktopového Windows 11, přesto má i několik svých vlastních prvků. Samozřejmostí je zamykací obrazovka, která vypadá téměř jako u Androidu. Na desktopu by však bylo vyhledávací pole pro vyhledávač Bing, a také spodní toolbar. V něm by se ukazovaly poslední spuštěné aplikace nebo ty, které chcete mít za všech okolností rychle po ruce. Samozřejmostí je i nabídka Start, ve které by byly přehledně seřazeny všechny nainstalované aplikace, v na prominentní pozici pak ty, které si zde „připnete“.

Koncept vypadá jako „hotový“ systém

V konceptu je možné vidět i několik „systémových“ aplikací, např. Správce souborů. Počítalo by se v něm i s bohatými možnostmi personalizace a komplexním natavením, podobně jako u desktopového systému. Na plochu byste si mohli umisťovat, nejen zástupce aplikací, ale i interaktivní widgety. Úlohu digitálního asistenta by zastoupil Copilot hojně využívající umělou inteligenci, samozřejmostí by byly i editory známých přípon kancelářských dokumentů.

Designérovi se povedlo zkombinovat známé designové prvky k nimž přidal mobilní pojetí, takže koncept vypadá (téměř) jako dotažený mobilní systém. Bohužel to je stále jen koncept, na který se hezky dívá, ale v reálu nikdy existovat nebude. Nebo byste snad uvítali další konkurenci pro mobilní systémy Android a iOS?

Koncept operačního systému Windows 12 Mobile: