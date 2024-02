Unikátní možnost vytvořit si vlastního osobního avatara na Androidu se vrací. Ale jen na pár dní

Možnost vytvořit si vlastního Android avatara nabízel Google od roku 2011 prostřednictvím aplikace Androidify, a to až do roku 2020. V souvislosti s brzkým startem veletrhu MWC v Barceloně si opět může úplně každý vytvořit svého personalizovaného Androida. A to přímo na webu tohoto operačního systému, přímý odkaz k tvorbě vlastního robota „The Bot“ najdete zde.

Vybírat můžete z celkem 25 různých „materiálů“, mimo tradiční zelené, které k Androidu neodmyslitelně patří, jej můžete převléci třeba za tenisový míček, kulečníkovou kouli na za fotbalový míč. Následně jej můžete obléci do dvaceti různých svršků, ale také jej můžete nechat tak, jak jej digitální stvořil...



V další části tvorby svému robotovi přidáte doplňky, např. brýle, klobouk, umělé uši nebo sluchátka. A to v podobě dvaceti různých variant, což platí i pro rekvizity. Robotovi navlečete šálů, pověsíte foťák nebo dalekohled na krk, nebo mu na zápěstí zapnete hodinky. Finální robo–postavičku si můžete stáhnout naskenováním QR kódu v mobilu nebo ji stáhnout pomocí tlačítka. Výsledné PNG s průhledným pozadím má rozlišení 1 080 × 1 080 pix, takže jej můžete použít různými způsoby, např. jako vlastní nálepku v textové komunikaci nebo třeba jako základ nové podoby profilové fotografie na sociálních sítí

Google touto webovou aplikací vysílá do světa jasný odkaz, chce, abyste si užili veletrh MWC v Barceloně. A to i tehdy, pokud jste doma, a budete informace ze všech představených novinek číst u nás na webu. Google má na MWC samostatný stánek věnovaný cloudovým službám, druhý stánek má však samostatně i systém Android. Americký gigant zde hodlá prezentovat zejména poslední novinky z oblasti mobilní umělé inteligence, tedy možnosti Gemini.