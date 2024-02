Unikátní prototyp na prodej. Jumbojack od Googlu je předchůdce Pixelu Fold alias převlečený Galaxy Z Fold2

Google a Samsung úzce spolupracují v rovině softwaru, ale také v oblasti hardwaru. Moc často se nastává, aby se v prodeji objevil prototyp, který byl skutečně použit při vývoji nového telefonu. V roce 2021 se pro nově vyvíjenou verzi Androidu 12L začalo používat označení „Jumbojack“, ovšem po pár měsících bylo jasné, že se tak jmenuje spíše vyvíjený telefon. A právě tento prototyp může být váš za necelých 120 tisíc korun.



Na Ebay se objevil prototyp Pixelu Fold, který využíval kompletní hardware Samsungu Galaxy Z Fold2

Prototyp Google Jumbojack, který byl použit pro vývoj Pixelu Fold, je kompletně postaven na hardwaru skládacího Samsungu Galaxy Z Fold2. Telefon to ostatně nijak nezakrývá, až u na bootovací obrazovce uvádí, že je to vlastně skládačka od Samsungu. Ovšem s jednám podstatným rozdílem – má odemknutý bootloader a uvnitř běží čistý Android, který běžně vídáme u Pixelů. V detailech o telefonu se dokonce dočteme označení „Pixel by Jumbojack“.

Dá se tedy říci, že bez velké pomoci Samsungu, by Google neměl svůj skládací Pixel. Prototyp musel Samsung vyrobit Googlu na míru, protože u něj nesedí design vnitřní části displeje. Z dotek však najde poznat, zda jej Samsung jen uměle osadil širšími krycími rámečky, které odpovídají designu Pixelu Fold, nebo v softwaru telefonu uměle vypnul některé řady pixelů, aby si mohl Google lépe představit, jak bude skutečně vypadat vnitřní displej Pixelu Fold. Podle fotek se však přikláníme k uměle vypnutým pixelům. Jenže ty spadají přesně do poloviny poddisplejové selfie, se kterou Samsung u prototypu nijak nehýbal.

Prototyp může kdykoliv přestat fungovat

Všimněte si také toho, že čistý Android u tohoto prototypu nezabírá celou displejovou plochu, která je zvláště na vnějším displeji v prostředí One UI hodně protažená do výšky. Poměr stran měl už tehdy Google vymyšlený stejně jako u Pixelu Fold, což znamenalo, že zbývající prostor na vnějším displeji doplnily černé pruhy.

U prototypu byla použita 256GB paměť, a samotný testovací systém zabíral 17 GB. Pro interní odladění a testování jsou v jeho paměti ještě nyní nainstalovány aplikace Better Bug a NetGrafer. Ve skládačce je však i po několika letech stále Android 12 s poslední bezpečnostní záplatou z října roku 2021. To jen dokazuje, že se jedná o prototyp, který dostával aktualizace zcela samostatně od hlavní aktualizační „větvě“.

Tento telefon můžete aktuálně pořídit na Ebay za 120 tisíc korun, což je i pro sběratele podobných mobilních vzácností hodně velká částka. Google navíc může telefon kdykoliv na dálku zablokovat, takže v budoucnu až nemusí jít spustit.

