Unikla roadmapa produktů Applu do roku 2027. Nový iPhone SE přijde až za rok, skládací iPhone a iPad ještě později

Toto je únik obřích rozměrů, který může mít dalekosáhlé dopady na celý svět smartphonů. Leaker Tech_Reve, který má často informace přímo od zdroje, zveřejnil ropadmapu produktů od Applu, a to až do roku 2027. Zdrojem informací má být firma Samsung Group, což je společnost nabízející finanční služby, který spadá pod konglomerát Samsungu. A právě tato informace přidává celému úniku na důvěryhodnosti, i přesto nám však není jasné spojení mezi Applem a touto součástí Samsungu. Nevíme tedy zda jsou informace stoprocentně pravdivé, ale pokud ano, čeká nás v podání Applu zajímavá mobilní budoucnost...



Uniklá roadmapa Applu pro roky 2024 – 2027

Podle uváděných let se dá předpokládat, že tato infografika vznikla nejpozději začátkem loňského roku, protože už ukazuje novinky už u aktuální generace smartphonů řady iPhone 15. Jaký by měl být letošní rok v podání Applu? Roadmapa zmiňuje start prodejů Vision Pro (už se tak stalo), a také OLED iPady Pro (s 11" a 13" úhlopříčkou), které by měl být skutečně oznámeny v březnu či v dubnu. U řady iPhone 16 Pro máme čekat větší displeje, u základního modelu se dostane z 6,1 na 6,3 palce, u Maxe má být úhlopříčka až 6,9 palců (z aktuálních 6,7"). U obou Pro modelů se také zmiňuje periskopický (Tetraprism) zoom.

Jaký bude rok 2025? Podle roadmapy máme očekávat premiéru čtvrté generace iPhonu SE s 6,1" OLED displejem a 48Mpx hlavním fotoaparátem. Tři 48Mpx snímače se mají dostat do řady iPhone 17. Apple má do těchto telefonů dostal i 48Mpx selfie s optickou stabilizací nebo 12GB operační paměť. Samotné displeje mají být typu „pol-less“, tedy bez samostatného polarizéru, který bude zabudován přímo v displejovém panelu.

Plány se mohou kdykoliv změnit...

Tahákem roku 2026 má být skládací iPhone, který by měl mít 6" vnější displej a 8" vnitřní skládací panel. Skládačka má používat LLW RAM (Low Latency Wide RAM), kterou Samsung oznámil letos v lednu. V roce 2026 má dojít i na premiéru OLED displej v řadě tabletů iPad Air, který se bude nabízet s 8,4 a 10,9" displejem. Za dva roky se dočkáme i premiéry 14" a 16" OLED Macbooků. Kultovní iPhone by měly v roce 2027 nahradit chytré brýle s 1,4" MicroOLED či Micro LED displeji. Ve stejném roce Apple počítá i s premiérou 20" skládacího iPadu.

Zatím však nikdo nemůže s jistotou říci, že uvedené informace jsou pravdivé. Bude to zřejmě až časem, kdy si (ne)začneme odškrtávat výše zmíněné položky. Zda se vše splní bude jasné až za tři roky. Přes všechny skeptické pohledy je však klidně možné, že se jedná o plán Applu na několik blízkých let. Jenže na plánech je zajímavé to, že se průběžně mění. To, co platilo v lednu 2023, tak už letos nemusí platit. Postupně do něj přibývají nové produkty, nebo se z něj produkty škrtají.

Třeba bychom vůbec nečekali, že by chtěl Apple už za dva roky začít prodávat skládací iPhone, když se mu prototyp doslova rozpadl pod rukama. Na druhou stranu, únik těchto plánů, ať jsou stoprocentně nebo jen částečně pravdivé, může ukázat konkurenčním značkám, kam směřovat svůj další vývoj. A to může změnit celý mobilní trh. Uvidíme tedy, jak to nakonec celé dopadne...