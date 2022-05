Universal Android Debloater. Šikovná aplikace pro ty, kteří chtějí v telefonu zatočit s bloatwarem

Až do nástupu moderních operačních systémů slovo „bloatware“ snad nikdo neznal. Byl to až Android, který se postaral o distribuci předinstalovaného softwaru s novým telefonem, který často nikdo nechce, nebo jej využije jen hrstka uživatelů. Teď nemáme na mysli systémové aplikace od výrobce, pokud však někteří z nich duplikují systémové aplikace nebo přidávají do systému aplikace pro „snadné nakupování“ a různé nesmysly, definici bloatwaru to splňuje do puntíku.

Pro odstranění bloatwaru z telefonu existuje i metoda přes příkazový řádek, pro běžné uživatele však může být lepší varianta plnohodnotné desktopové aplikace, které nese příznačný název Universal Android Debloater. V obou případech platí, že si nechtěné aplikace odeberete i bez rootu, ale také to, že veškeré odinstalace součástí činíte na své vlastní riziko. Pokud budete mazat aplikace metodou „pokus - omyl“, může se stát, že odinstalujete nenápadnou systémovou součást, která zapříčiní nefunkčnost celého systému. Před jakýmkoliv zásahy do základní aplikační sady telefonu tedy preventivně zálohujte.

Cesta vede přes vývojářský režim

I tentokrát musíte pro metodu bez rootu aktivovat vývojářský režim. K němu se dostanete v telefonu přes Nastavení - O telefonu - Informace o softwaru, kde pětkrát poklikáte položku Číslo sestavení. Následně se vrátíte o dvě úrovně zpět a v menu Vývojářské možnosti aktivujete funkci Ladění přes USB. Druhým krokem je instalace ADB do počítače, který si stáhnete zde a rozbalte ideálně přímo na disk C do složky adb.

Adb si následně přidejte mezi Proměnné prostředí. Pravým klikněte na Tento počítač - Vlastnosti - Upřesnit nastavení systému. V záložce Upřesnit hledejte Proměnné prostředí. Zvolte Path - Upravit, dále na tlačítko Nový a Procházet. V systému vyhledejte lokaci složky platform-tools, která se nachází v rozbaleném adresáři adb tam, kde jste jej uložili. V nově otevřeném příkazovém řádku (Start - cmd) pak uvěřte zadáním „adb“, že je příkaz rozpoznáván.



Potvrzení autorizace ladění telefonu

Následně je třeba si stáhnout poslední verzi Universal Android Debloateru (UAD), který najdete na Githubu. A to podle vašeho operačního systému. Následně připojte váš telefon k počítači, potvrďte autorizaci ladění a spusťte aplikaci UAD. Pokud vám na Windows nepoběží verze uad_gui-windows.exe, vyzkoušejte ještě variantu uad_gui-windows-opengl.exe. Někdy se taktéž zadaří až po spuštění aplikací v režimu Správce.

Které z aplikací odebrat?

Oproti základní metodě přes příkazový řádek má UAD několik listů, mezi nimiž můžete procházet. Aplikace se dělí do několika kritérií, nezkušení uživatelé by měli zůstat v sekci Recommended (tj. doporučené), po kliknutí na každou z aplikací se dozvíte, k čemu rámcově slouží. A často i včetně webové adresy, kde k ní najdete další detaily. To je oproti základnímu mazání přes ADB ta největší výhoda.

Jedním kliknutím můžete aplikace odinstalovat, stejně jednoduše je pak lze opětovně obnovit. V nastavení můžete místo mazání alternativně vsadit na vypnutí aplikací, jejichž opětovné zapnutí pak provedete přímo v telefonu.

Aplikace UAD je stále ve vývoji, a vývojáři neustále přidávají nové funkce. Poslední verze se datuje ke 3. dubnu letošního roku. Součástí aplikace jsou univerzální „debloat“ listy výrobců čipsetů, známých OEM výrobců i některých nadnárodních operátorů. Všechny vaše akce se ukládají do logu, takže máte vždy přehled o tom, co jste s aplikacemi dělali.

Znovu však upozorňujeme na to, že odebrání aplikace může mít dalekosáhlé následky na stabilitu telefonu. V případě kritické systémové aplikace by mohlo dojít k neustále restartování telefonu, který nemusí jít obnovit tradičními cestami přes Android Recovery. V tom případě jej bude nutné přeflashovat.

Vývojáři také preventivně doporučují odebrat z telefonu všechny účty. Pokud byste smazali nějakou OEM aplikaci, která účty spravuje, může se stát, že se zaseknete na lockscreenu, a telefon vás obnovení do továrního nastavení nepustí dále. Aplikace UAD je určena do rukou jen těm, kteří ví, co dělají. Detaily k aplikaci se dočtete na Githubu.