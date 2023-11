Updaty telefonů opačným pohledem. Google dává víc peněz těm značkám, které se lépe starají o své telefony

Jaký je mobilní trend posledních let? Rozhodně postupné navyšování délky softwarové podpory u telefonů s Androidem. Zatímco dříve byla nepsaným pravidlem dvouletá podpora (a to bez jakékoliv přesné zmínky počtu verzí Androidu a pravidelnosti aktualizací zabezpečení), dnes je to u spousty značek často více. Rekordmanem je řada Pixel 8 se sedmiletou podporou, hned za ní je Samsung se čtyřmi generacemi systému a s pětiletou podporou bezpečnostních záplat. A k tomu se postupně přidávají i další značky...



Pixel 8 je aktuálním mobilním rekordmanem. Jeho avizovanou sedmiletou podporu zatím nikdo z OEM výrobců nedorovnal

...jenže delší dobu softwarové podpory až do roku 2020 nikdo z Android výrobců neřešil. Právě v tomto roce ale nastal zlom, kdy Samsung rozšířil podporu vybraných modelů na tři roky a vloni tuto laťku ještě navýšil. A tu dorovnaly např. značky OnePlus a Xiaomi, byť jen u vybraných modelů. I tak je to však dobrý začátek.

A zatímco jihokorejský výrobce (a posléze i další značky) schovával delší dobu softwarové podpory za prouživatelský krok, který svět zbaví mobilního „elektroodpadu“, který s aktuálním softwarem a zabezpečením může stále fungovat, pravda je úplně někde jinde. V rámci soudního sporu „USA vs. Google“ totiž vyšla najevo zajímavá skutečnost – Google OEM výrobce s Androidem finančně motivuje k tomu, aby pro své telefony připravovali pravidelné aktualizace. A ti navenek prezentují jako svou „dobrou vůli“.

Podíl z vyhledávání za aktualizace

Na jednu stranu je jasné, že pravidelné aktualizace zabezpečení a vývoj softwaru a grafických nadstaveb navázaných na novou verzi operačního systému něco stojí. Až dosud jsme měli za to, že si softwarovou podporu kupujeme už při samotném pořízení telefonu. Sundar Pichai, výkonný ředitel Googlu, však pod přísahou prozradil, že prosazování defaulního vyhledávače Google na Androidu a iOS je čistě byznys, a nic jiného.

Google má s mobilními OEM výrobci (např. Samsung, Motorola, a další) podepsané dohody, které jim umožňují přijít k nemalým penězům, konkrétně k podílům ze zisku z vyhledávání a z reklam. Ale jen za předpokladu, že výrobci pro své telefony připravují pravidelné bezpečnostní aktualizace. To samozřejmě něco stojí, a tak některé značky, i přes možnou finanční kompenzaci, volí cestu, v rámci které se o bezpečnostní updaty starají minimálně.



Sundar Pichai, současný výkonný ředitel firmy Google

Není to tedy na dobré vůli výrobců, jak často vám do smartphonu posílají bezpečnostní aktualizace. Vše stojí na tom, kolik za to dostanou zaplaceno. V USA však soudní spor s Googlem zdaleka nekončí, a je možné, že příští stání odhalí další zvláštní zákulisní praktiky Googlu.

Zdroj: TheVerge