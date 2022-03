USA jsou napřed. V Apple Wallet funguje uložení občanky a řidičáku, Evropa teprve chystá legislativu

Americká Arizona je první státem v USA, který legalizoval uložení občanky a řidičského průkazu v Apple Wallet. Samotné přidání těchto dokumentů je snadné, stačí v Apple Wallet stisknout tlačítko + a následně vybrat, zda chcete načíst řidičák nebo občanku.

Aby bylo zaručeno, že žadatel o doklady a vy jste tatáž osoba, je třeba pořídit své selfie a naskenovat přední a zadní část obou dokumentů. Ty jsou následně zaslány k ověření. Aby nemohlo při focení selfie dojít k podvodům, telefon vás při focení požádá, abyste patřičně pohnuli hlavou, zvedli obočí nebo se na kamerku třeba usmáli.

K ověření těchto dokumentů stačí jen přiložit iPhone nebo hodinky Apple Watch na skener (tzv. Identity reader). Funkce zatím funguje jen u kontrol na vybraných letištích v USA, i tak je zřejmé, jak výměna dat funguje. Při skenování uvidíte na displeji, která data sdílíte. Navíc můžete odsouhlasit přístup k Face ID (ověření obličeje) či k Touch ID (ověření otisků prstů), aniž byste museli odemknout telefon nebo fyzicky ukazovat svou občanku. Veškerá výměna dat probíhá digitálně, nemusíte tedy ani ukazovat nic na displeji svého telefonu.

V Evropě je zatím nejdál Německo

Po Arizoně má brzy přibýt oblast Portorika a státy Colorado, Mississippi a Ohio. V Evropě je nejdále Německo, které má funkční řešení pro Android i pro iOS. A jak to vypadá v Česku? V paměti nám utkvěl „proof of concept“ aplikace eDokladovka, z loňského července, za kterou stojí Státní tiskárna cenin. Jenže kvůli chybějící legislativě se jedná jen o pohlednou ukázku bez dalšího využití.

A zatímco USA už elektronické verze občanky a řidičáků nasazuje do ostrého provozu, v Evropě se zatím jen debatuje. Musíme počkat na zavedení EDI (Evropská Digitální Identita), která bude nadstavbou české eIdentity. Do mobilní aplikace si uložíme eID (občanku), řidičák, různé diplomy nebo třeba elektronický podpis. Jenže to ještě nějakou dobu potrvá. Členské státy EU mají do konce letošního září doladit interoperabilitu národních identit, z čehož v říjnu vypadnou hotové specifikace, na nichž budou postaveny pilotní testy.

Jak rychlé bude načtení občanky v Apple Wallet:

Jenže, oficiální termín spuštění zatím není známý. Členské státy EU musí EID začít používat do roku od zahájení platnost nařízení, o něm však budou členské státy ještě jednat, a jeho schválení se očekává nejdříve ve druhé polovině letošního roku, spíše později.

Zdroj Apple