USB-C do iPhonů asi jen tak nepřijde. Apple raději upraví MagSafe

Apple loni na podzim představil s iPhony 12 i bezdrátové nabíjení MagSafe, které umožní magnetické připojení bezdrátové dobíječky a jiného příslušenství na záda telefonu. Název MagSafe přitom nová technologie přebrala od před lety zrušeného magnetického konektoru pro MacBooky.

Jak ale ukazuje nový patent od Applu, firma uvažuje, že by magnetický konektor podobný tomu zrušenému u Macbooků mohla v budoucnu použít i u iPhonu. Je právě toto zmíněná cesta, kterou se Apple vydá po odstranění Lightningu? Paradoxně to vypadá, že může být.

Podporuje to i tvrzení uznávaného analytika Ming-Chi Kua, který před pár dny prohlásil, že pokud Apple u iPhonu opustí Lightning, je mnohem větší šance, že jeho nástupce přijde bez konektorů než s USB-C. Pokud by Apple ale přišel alespoň s takovýmto magnetickým řešení, otevřel by si cestu k zachování širokého příslušenství, jako jsou kryty s baterií a mnoho dalšího, které využívají konektor na spodní straně. Apple navíc s magnetickými konektory u elektroniky má bohaté zkušenosti například se Smart konektorem u iPadů.

