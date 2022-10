USB-C je pro iPhony jen mezizastávka, jenže to bude chtít čas. Androidy bez konektorů skončily jen jako koncepty

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg je téměř jasné, že iPhone 15 bude na svém těle mít USB-C konektor. Apple tak o jeden rok uspíší nucený přechod na univerzální nabíjecí konektor, který bude v Evropě zaveden koncem roku 2024. A to proto, že se na tuto změnu Apple dlouhodobě připravoval. Navenek přitom zavedení jednotného konektoru odmítal, protože tato povinnost podle jeho slov „potlačuje“ inovace. Pro Apple je to tedy nutné zlo, protože budoucí iPhony by měl být v ideálním případě zcela bez konektorů.

Začalo to už před pár lety, konkrétně u iPhonu 7, který byl první telefonem od Applu bez sluchátkového konektoru. Zdá se, že vše bylo už v té době součástí dobře promyšlené strategie, protože měl Apple spoustu let na to, aby uživatele přesvědčil k tomu, že už nebudou chtít jiná sluchátka než ta bezdrátová. Obdobnou cestou se Apple vydal i ve světě nabíječek. Od iPhonu 11 ji už nenajdete v základní krabici, a buď si ji dokoupíte, nebo musíte nabíjet bezdrátově. Na těchto změnách jde vidět postupný odklon od konektorů, který má v následujících letech ještě gradovat.



Apple zřejmě integruje USB-C už do iPhonů 15, byť je deadline této transformace až o rok později. Apple chce ukázat, že je změna z jeho hlavy, ale současně u USB-C neplánuje vydržet dlouho. Budoucnost má být čistě bezdrátová, a to i díky standardu MagSafe

USB-C dorazí i na další iPady a Macbooky, u iPhonu však zřejmě jeho existence bude jen v podobě epizodní role. Veškeré indicie nasvědčují, že se po pár letech fyzický nabíjecí konektor u iPhonů vůbec používat nebude. Apple už si připravil živnou půdu v podobě MagSafe, a odtud už je to jen malý krůček tomu, aby konektor vypustil úplně. Stát se tak má v horizontu několika let.

Proč nebylo USB-C u iPhonů již dříve?

Apple proti chystanému nařízení EU bojoval dlouhodobě, protože chtěl na USB-C přejít ze svých vlastních úmyslů. A proto jej v iPhonech nasadí o rok dříve, než by měl. A můžeme počítat s tím, že v prezentaci při představení iPhonů 15 nezazní o „povinném“ konektoru ani čárka. Apple bude na prezentaci chválit USB-C a výhody, které má oproti Lightningu. Až dosud přitom o výhodách USB-C nechtěl ani slyšet...



Podle analytika Bloombergu bude mít USB-C u iPhonů jen velmi krátkou existenci. Apple chce mít iPhony bez jakýchkoliv konektorů. Ale nebude první. Na této fotce vidíte koncept Meizu Zero z roku 2019

Stejně bude chtít Apple vystupovat i v případě telefonu bez konektorů, který nás v dohledné budoucnosti určitě čeká. Jenže, ani tentokrát nebude Apple úplně první, byť se nás o tom bude snažit úpěnlivě přesvědčit. Ve světě Androidů už došlo k ukázce celé řady funkčních konceptů, které byly kompletně bez konektorů. Zdá se však, že předběhly dobu, protože na trhu v tuto chvíli není žádný Android zcela bez konektorů

Proč stále věříme konektorům?

Už v roce 2019 jsme obdivovali koncept Meizu Zero bez tlačítek a konektorů i další podobný koncept Vivo Apex. Vloni nás zase překvapilo Xiaomi konceptem telefonu s Waterfall displejem. Ten obtékal všechny čtyři strany telefonu, na němž chyběl jakýkoliv telefon. Mobilní výrobci s Androidem sice na trh žádný telefon bez konektorů nedostali, ale díky jejich četným experimentům je to jen otázka času. Veškerou případnou konektivitu tedy budou telefony řešit bezdrátově. A to, buď přes Bluetooth a Wi-Fi, nebo přes mobilní data.

Všechny telefony dnes mají konektor (některé dokonce dva), které používáme ke spojení s počítačem a zejména k nabíjení. Koncepty bez konektorů se neprosadily kvůli tomu, že jsme stále dost konzervativní. Někde hluboko máme zafixováno, že kabel bude fungovat vždy, zatímco s bezdrátovými technologiemi je to občas trochu zrádné.

U Androidů a iPhonů sice už dnes existuje bezdrátové dobíjení, často však naráží na nízký nabíjecí výkon. Byť i zde už existují výjimky (např. 80W nabíjení od Xiaomi), v rychlosti dobíjení stále dominuje fyzické spojení telefonu s nabíječkou přes systémový konektor. Abychom si snáze zvykli na pohodlné bezdrátové nabíjení, bude třeba zejména zapracovat na dostatečné rychlosti dobíjení. Za pár let už bychom nemuseli rozlišovat rozdíly mezi rychlonabíjením přes kabel a bezdrátem, a právě to bude (nejen pro Apple) čas na změnu.

Jste připraveni na svět bez datových kabelů a nabíječek nebo je pro vás nabíjecí konektor a spojení s počítačem zcela zásadní funkcí telefonu? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Bloomberg