Uspěchaná doba nepřeje rychlým reakcím na zprávy. Vztahy napraví osmiminutové hovory

Když se z vašich kamarádů a kamarádek stanou manželé a manželky, odstěhují se a narodí se jim děti, dřívější dlouholeté vazby a přátelství se často zpřetrhají. Nepřeje tomu ani uspěchaná doba, do které se musí vejít práce, rodina a také nějaké další volnočasové aktivity. Často jsou to jen první dvě položky, které jde ještě zvládnout, a na kamarády nebo vzdálenou rodinu už není čas. A to platí dokonce i při odpovídání na textové zprávy nebo na komunikaci v Messengeru a WhatsAppu. Zapomenuté vztahy však vrací do hry pravidelné osmiminutové hovory. Nevěříte? Vyzkoušejte a uvidíte sami...



Osmiminutové hovory dokáží divy. Nejen, že plně nahradí textovou komunikaci se vzdálenými osobami (kamarády, rodinou, apod.), ale současně i dokáží pomoci k nápravě dávno zapomenutých přátelství a vztahů

Nemáte ani čas na to napsat krátkou zprávu, a máte si udělat osm minut vyhrazeného času pro volání s vašimi dávnými známými? Možná to zní jako utopie, ale tento experiment překvapivě funguje. Než protahovat textovou komunikaci na několik týdnů, když si jednou za čas vzpomenete, raději se domluvte na jeden osmiminutový hovor týdně.

A proč zrovna osm minut? Není to úplně krátká doba, ale také nic extrémního. Prostě čas „tak akorát“, abyste po delší časové odmlce probrali to nejnutnější, a aby řeč nestála. Pokud by to bylo deset minut, snadno by se to protáhlo, u pěti byste si neřekli vše podstatné. U osmi minut tomu tak je, a navíc často vynecháte nesmyslná témata k hovoru.

Samotných osm minut je však výsledkem tzv. „studie štěstí“, která byla publikovaná v roce 2021, a která ukázala, jak málo stačí k tomu, abychom se cítili lépe. Stačí alespoň na pár minut neschovávat své přátele a známé za rodinu a práci. V praxi je ale důležitá domluva, kdy si na hovor obě strany udělají čas, a nemusí pociťovat stres, protože v dané chvíli dělají něco jiného a nemohou uvolněně a otevřeně mluvit.

Osm minut jednou týdně

Přes stávající komunikační kanály se domluvte na jedno krátké volání za týden. Hned na úvod hovoru vysvětlete, o co se jedná, a že bude trvat zhruba osm minut. Na konci hovoru se můžete domluvit na dalším termínu. Vypadá to jako velmi malá investice vašeho času, která vám však může pomoci utužit přátelství a vztahy. Stačí si na Googlu vyhledat slovní spojení „8-minute phone call challenge“, z čehož vám vypadne spousta příběhů a vztahů osob, které se při komunikaci na dálku zasekly. A právě tyto hovory, které jsou daleko osobnější, než uniformní komunikace na Messengeru, iMessage a WhatsAppu, vrátily vztahy zpět do hry.

Ze začátku bude stačit zmiňovaných osm minut, důležité je to, abyste si na volání vůbec udělali čas. V extrémních případech však z osmi minut může vyplynout i hodinové volání, závisí na tom, co vše si s dávným kamarádem nebo známým chcete sdělit. Připravte se však na to, že první hovor po delší době bude spíše „oťukávací“. Pokud však budete v této výzvě pokračovat, další hovory už budou po informační stránce zřejmě daleko bohatší.

Sám jsem podobný přístup vyzkoušel, a byť se hovor asi o minutu a půl protáhl, dokázal jsem si najít čas a vyřešit vše potřebné bez zbytečného „tlachání“. Kdybychom si s protistranou psali zprávy, všechna témata bychom možná nepokryli ani za několik týdnů, protože by na sdělení spousty informací ani nedošlo. A ano, příští týden si voláme znovu...

Zdroj: Business Insider, MSNBC