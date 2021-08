Utajený dokument od Googlu ukazuje, že měl americký gigant velké herní ambice

Soudní spor firmy Epic Games a Googlu téměř každý den do éteru vynáší zajímavé informace, které by, nebýt soudní pře, nikdy nepronikly na veřejnost. Díky nově částečně odtajněnému 70 stránkovému dokumentu máme jasno v tom, že se chtěl Google „potají“ stát v letech 2021 - 2025 největší herní platformou na světě. A to, nejen u mobilů s Androidem, ale multiplatformně, tedy i na Windows či Macu. Klíčové informace v dokumentu však zůstaly začerněny.

Google se chtěl vývojářům prezentovat jako největší herní platforma na světě, hlavními lákadly by byla jedna verze softwaru, kterou by Google následně rozdistribuoval na různá další zařízení, včetně televizí, počítačů, notebooků či chytrých displejů, které by podporovaly připojení přenosného herního ovladače. I díky zveřejněnému dokumentu je však jasné, že se nic takového v budoucnu neuskuteční. Google měl s hrami skutečně velké plány, jenže po ukončení vlastního herního studia, které by vydávalo exkluzivní obsah pro Google Stadia, ztratila herní větev prakticky smysl.

Google chtěl původně začít s dostupností emulovaných, nativních a streamovaných her pro Windows, ovšem zde už je připraveno funkční řešení, které bude nasazeno hromadně a bez omezení. Přímo ve Windows 11 si totiž budete moci spustit hry a aplikace z Androidu, jenže Google z toho neuvidí ani pětník, protože se Microsoft pro poskytování této služby spojil s Amazonem, resp. s jeho Amazon Storem, nikoliv s portálem Google Play.

Herní vize Googlu s gigantickými plány, jejich součástí bylo např. dostat 100 nejlepších mobilních her na monitory počítačů, tak stoprocentně skončí pouze v šuplíku.

