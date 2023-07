Utajený trackpad ve smartphonech pomůže s přesnou editací textů. Poradíme, jak jej najít a nastavit

Určitě to znáte i vy. Při editaci textů v telefonu se ne a ne trefit přesně tam, kam potřebuje, abyste přepsali slovo nebo opravili překlep. Málokdo však ví, že na to vývojáři nejčastěji používaných klávesnic v Androidu a iOS dopředu mysleli. Můžete si u nich aktivovat skrytý trackpad, který vám editaci textů na přesném místě značně zjednoduší. Ukážeme si, jak trackpad najít v nejpoužívanějšcíh klávesnicích, tedy v Gboardu, Samsung Keyboard, u Microsoft Swiftkey a také u základní klávesnice v iOS.



Režim trackpadu u klávesnice Gboard nijak vizuálně nepoznáte. Telefon při posunech mezi písmeny lehce vibruje, bohužel je však aktivní jen oblast mezerníku. V Gboardu tak budete řešit spíše posuny na přesné místo, když prstem kliknete na „hrubou“ pozici v textu

Klávesnice Gboard je u spousty Androidů předinstalovaná, a tak se na ní zaměříme jako první. Pokud v psaném textu chcete přesně posouvat kurzor doleva nebo doprava, je třeba dlouze podržet mezerník. Při současném držení pak pohybujte prstem do stran, každý přeskok znaku vám oznámí velmi jemná vibrace. Takto se však při editaci nedostanete nijak daleko, protože posun je registrován jen na mezerníku. V praxi tak musíte kliknout zhruba do místa v textu, které chcete editovat, a poté se do přesné pozice dostat pomocí trackpadu. Maximální oblas posunu je jen spíše v rámci jedné věty.



Režim trackpadu v klávesnici od Samsungu, druhý prst vám pomůže s výběrem bloku textu

U Samsungů je předinstalovaná klávesnice Samsung Keyboard, která ke stejné funkci opět používá podržení prstu na mezerníku. Jen s tím rozdílem, že se dočasně deaktivují dotyková tlačítka, takže k přesným posunům můžete využít celý prostor softwarové klávesnice. Můžete se tak posouvat i ve větších blocích textu. A pokud k tomu přidáte i podržení druhého prstu, můžete velmi jednoduše první prstem přesně označovat bloky textů. Funkce by u klávesnice měla být nastavena defaultně. A pokud ne, aktivujete ji přes Nastavení - Obecná správa - Nastavení klávesnice Samsung - Potažení, dotek a zpětná vazba - Klepnutí a přidržení mezerníku.



Ukrytý trackpad má i aplikace SwitftKey (na Androidu i iOS), škoda jen, že zcela bez vibrační odezvy

Podobnou implementaci má i klávesnice SwiftKey od Microsoftu, a funkce je opět defaultně aktivní. A pokud ne, zapnete ji přes Nastavení - Obecná správa - Seznam klávesnic - Microsoft SwiftKey - Psaní - Ovládací prvek kurzoru. Při podržení mezerníku se klávesnice dočasně deaktivuje, takže můžete celou plochu využít pro posun kurzoru v textu. Bohužel však bez jakýchkoliv vibrací, a tak musíte dávat pozor, kam přesně, a jak rychle, se zrovna kurzor pohybuje.



V iOS klávesnice po podržení mezerníku sešedne. Prostor můžete použít k posunu kurzoru i k výběru textu

Úplně stejně to funguje u klávesnice SwiftKey v systému iOS. Kurzor ostatně používá i základní klávesnice od Applu. Stačí jen opět podržet prst na mezerníku, čímž se popisky klávesnice deaktivují. Díky vibrační odezvě tak můžete přesně editovat texty i na iPhonech. A stejně jako u Samsungů, tak i v iOS můžete trackpad využít i pro výběr textu. Stačí podržet prst na mezerníku, podržet na displeji druhý prst a posunem prvního prstu vybrat blok textu, který chcete smazat nebo vykopírovat.