Utajovaný a nakonec zrušený. Podívejte se na systém Andromeda OS, na němž měl běžet Microsoft Surface Duo

Surface Duo je značka skládacích telefonů pod hlavičkou Microsoftu. Oproti ostatním skládačkám se primárně liší tím, že má dva samostatné displeje. Zařízení Surface Duo i Surface Duo 2 se dostala do prodeje s Androidem, ovšem původně měla běžet na novém operačním systému od Microsoftu. Ten je znám pod kódovým označením Andromeda OS, a pokud by se dostal do komerčního provozu, dočkal by se i brandingu „Windows“.

Serveru Windowscentral se dostal do rukou model Lumia 950, v němž běží právě nepředstavený Andromeda OS. Je třeba dodat, že Microsoft celý projekt odpískal v roce 2018, takže z dnešního pohledu může systém vypadat už trochu zastarale. Navíc musíme počítat s tím, že byl specificky navržen pro zařízení se dvěma displeji, takže může na zmiňované Lumii vypadat trochu nepatřičně.

Na videu níže můžete vidět směr, kterým se Microsoft mohl ubírat dal, ale nakonec změnil plány a vsadil na Android. Uživatelské rozhraní Andromedy je téměř identické se systémem Windows Phone a je doplněné o prvky z Windows 10. Mezi největší zajímavosti systému patři črtání textu stylusem přímo na zamykací obrazovku bez nutnosti spouštění samostatné aplikace.

Ukázka systému Andromeda OS od Microsoftu na Lumii 950:

Proč to Microsoft s Andromeda OS nakonec zabalil? Zřejmě si vzpomněl na neúspěch systému Windows Phone a nechtěl dvakrát vstoupit do téže řeky. Na druhou stranu, mít „skorowindows“ v zařízení se dvěma displeji, to by se nám určitě líbilo...