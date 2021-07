Útok ve střední třídě. OnePlus Nord 2 má foťák z vlajkového modelu a 65W dobíjení

OnePlus představil smartphone Nord 2. Nástupce telefonu, který u firmy znamenal první start do telefonů střední třídy. Novinka znovu vychází z hlavní myšlenky, přinést za rozumnou cenu skvělou výbavu a funkce z vlajkových modelů. To je tentokrát patrné již na designu s fotoaparátem stylizovaným do podoby modelů 9 a 9 Pro.

Telefon je sice plastový, nicméně stále stylově a kvalitně zpracovaný a dobře padne do ruky. Modrá a šedá verze má lesklá záda, jen v zelené variantě jde o imitaci kůže. Nord 2 má 6,43“ Fluid AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Displej má samozřejmě integrovanou čtečku otisků prstů. Velkou letošní změnou je procesor MediaTek Dimensity 1200 s primárním jádrem taktovaným na 3 GHz, který přináší slušný posun ve výkonu. Doplněn bude o 8 nebo až 12 GB RAM. Na výběr pak je úložiště o velikosti 128 nebo 256 GB.



Telefon designem vychází z řady OnePlus 9

Zmíněná stylizace fotoaparátu do řady OnePlus 9 není náhodná. Používá totiž totožný 50Mpx snímač Sony IMX766 s clonou f/1.88, jen s rozdílem, že zde je využit jako primární fotoaparát, zatímco u vlajkové řady byl využit pro ultraširokoúhlý objektiv a nepodílel se na něm Hasselblad. U modelu Nord 2 však navíc dostal optickou stabilizaci. Telefon samozřejmě má i vlastní „ultraširokáč” s rozlišením 8 Mpx. Nechybí ani 2Mpx monochromatický snímač. Pro selfie pak stejně jako loni poslouží 32Mpx čelní kamerka.

Posílena byla také baterie, a to na kapacitu 4 500 mAh, přičemž díky rozdělení na dva články nově podporuje rychlé dobíjení WarpCharge 65. Pomocí přibalené 65W nabíječky tak telefon plně dobijete za 30 minut. Potěší také stereo reproduktory. Z konektivity nechybí 5G na obou nanoSIM slotech nebo Wi-Fi 6.

OnePlus Nord 2 128GB katalog rozměry a hmotnost: 159 × 73 × 8,3 mm, 189 g

displej: 6,4", kapacitní Fluid AMOLED, 1 080 × 2 400, 409 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 8 GB, RAM: 128 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 1200 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: 10 500 Kč

Na telefonu je samozřejmě předinstalovaný operační systém Android 11 s nadstavbou OxygenOS a jsou u něj garantovány 2 roky systémových a 3 roky bezpečnostních aktualizací. Telefon je již nyní k předobjednání v oficiálním evropském e-shopu za cenu od 409 Euro (10 500 Kč) ve verzi 8 + 128 GB. Vyšší varianta 12 + 256 GB stojí 509 Euro (13 000 Kč).

Nord of the Rings: akční minifilm o OnePlus Nord 2: