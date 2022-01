Utopili jste telefon? Ještě není vše ztraceno. Poradíme, jak ho zachránit

Mnoho z nás již zažilo ten moment, kdy telefon spadne do vody nebo se nějak namočí. U dražších telefonů je obvyklá certifikace voděodolnosti, u těch levnějších ale stále chybí. Přesto kontakt s tekutinou nemusí nutně znamenat konec. V článku mluvíme vždy o telefonu, ale stejné kroky platí i v případě namočení tabletu.

1. Vypněte ho

Telefon po kontaktu s kapalinou co nejrychleji vypněte. Tento krok doporučíme nepodceňovat a rychle jednat. Někdy totiž může jít doslova i o vteřiny. Pokud máte možnost z telefonu vyjmout i baterii, udělejte to také. To, že telefon po namočení třeba ještě funguje totiž neznamená, že tomu tak bude i za několik minut.



Po namočení telefon co nejrychleji vypněte

Někdy chvíli trvá než voda zateče na citlivý místa a při dalším používání může po chvíli dojít ke zkratu obvodů. To se projeví tím, že telefon začne dělat neplechu a nebo úplně přestane fungovat.

2. Opláchněte ho

Ano čtete správně. Tento krok však platí pouze pro ty, kteří svůj telefon namočili jinou tekutinou než je voda. Co je však ještě horší než voda jsou sladké nápoje, čaje, limonády nebo i takové pivo může s telefonem napáchat vinou cukru velkou neplechu.



Opláchnutí vodou pomůže v případě namočení ve sladké tekutině

Pokud jste tedy telefon namočili něčím takovým telefon po předchozím vypnutí opatrně opláchněte, aby se případné usazeniny cukru smyly a nezpůsobili případnou oxidaci. Opatrně je v případě opláchnutí ale klíčové slovo. Vždy totiž myslete na úměrné množství. Telefonu politému trochou čaje potopením do kbelíku s vodou rozhodně nepomůžete.

3. Rozdělejte vše, co jde

Pokud máte některý ze starších telefonů, který má odejímatelný kryt, udělejte to a v takovém případě rovnou vyjměte i baterii, SIM kartu či paměťovou kartu. Ve většině případů ale již zřejmě půjde o telefon s unibody konstrukcí. Zde tak alespoň vysuňte šuplíček se SIM kartou a nechte telefon otevřený.



Telefon zkuste rozdělat. U některých značek vnik kapaliny snadno signalizačním proužkem.

V případě iPhonů vám vyjmutí šuflíčku SIM napoví, jak velký mohlo být namočení telefonu problém. Ve slotu pro SIM totiž už od iPhonu 5 ukrývá indikátor kontaktu s tekutinou. Pokud tedy uvnitř slotu uvidíte proužek zbarvený do ruda, víte, že se tekutina dostala dovnitř. Pokud je uvnitř vše bílé nebo stříbrné, možná jste měli štěstí a voda se dovnitř nedostala.

4. Oklepejte ho

Ať už máte rozdělaný celý zadní kryt nebo jen vysunutý šuplíček pro SIM, lehce s telefonem zaklepejte proti dlani otočeným tak tak, aby případná tekutina uvnitř mohla vytéct skrze otevřené otvory ven.



Vodu zkuste z telefonu opatrně vytřepat

Telefon zkuste oklepat i tak, aby se tekutina dostala ven i z drátových vstupů jako je napájecí konektor či 3,5mm jack pro sluchátka. Hodit se v tomto kroku bude hodit i hadřík, abyste měli uniklou tekutinu případně čím utřít.

5. Vyfoukejte jej

Aby nám telefon rychleji uschnul položte ho na klidné místo s mírným průvanem případně jej postavte před foukající větrák. Dejte však pozor na to, aby byl foukající vzduch studený. To poslední co totiž chcete, aby vlivem tepla začala uvnitř telefonu voda kondenzovat nebo se odpařovat. Na fény a jiné externí zdroje tepla tedy zapomeňte.



Pomůže také osušení hadříkem a ofoukání studeným vzduchem

Výrobci také odrazují od zasouvání různých nástrojů do těla telefonu, a to i ty, které slouží k nasátí tekutiny, jako mohou být vatové tyčinky či papírové hadříky apod.

6. Hlavně jej nenabíjejte

I když voda z telefonu vytekla, máte jej osušený, vyfoukaný a zdá se již v pořádku stále nemusíte mít vyhráno. Dejte telefonu čas, nespěchejte na něj s používáním a hlavně - zapomeňte na nabíjení. Vlhký konektor, zbytky kapalin v telefonu, to vše by mohlo v případě zapojení nabíječky znamenat zkrat a zničení zařízení.



Po namočení se několik hodin držte mimo nabíječku

Apple například u svých telefonů doporučuje po vysušení nechat telefon odpočívat minimálně 5 hodin, než je moudré do telefonu zkusit zapojit napájecí konektor. Zkuste tedy několik hodin počkat a myslete na to, že nyní se spěch nemusí vyplatit.

7. Použijte rýži

Pokud jste prošli úspěšně předchozí kroky, doporučíme provést ještě poslední krok, který z telefonu vytáhne i poslední zbytky vlhkosti. K tomu nejlépe pomůže balení silikagelu. Tyto drobné kuličky jistě znáte, jelikož jsou často dodávány například z obuví. Pokud silikagel nemáte k dispozici skvěle funguje i rýže.



Telefon zasypte rýží či silikagelem, které vytáhnou zbylou vlhkost

Telefon, ať už rozebraný či s vyjmutým slotem pro SIM vložte do uzavřené nádoby a celý posypte silikagelem či rýží tak, aby byl schovaný ze všech stran. V tomto stavu jej nechte několik hodin, například přes noc. Až po tomto kroku můžete zkusit telefon opět složit a zkusit zapnout. Pokud bude fungovat, pravděpodobně vaše rychlé kroky a štěstí pomohlo telefon zachránit. Pokud nebude, nezbývá už nic jiného než navštívit odborný servis.