Uvažujete o novém iPhonu nebo Apple Watch? Teď není vhodný čas ke koupi, pár týdnů vydržte a ušetříte

Pokukujete po iPhonu nebo hodinkách Apple Watch? Zrovna v tuto dobu je vhodné počkat. Apple totiž na 7. září chystá velkou představovací akci, na které zřejmě ukáže nové iPhony 14, iPady 10. generace i novou generaci hodinek Apple Watch. A starší generace zlevní. Pokud nutně nemusíte kupovat nové zařízení, koupi produktů od Applu minimálně na tři týdny odložte.

Jistě, najdou se i tací, kteří nepotřebují ten nejnovější iPhone či hodinky Apple Watch, ale vystačí si s cenově dostupným starším modelem. Ovšem i v tomto případě se vyplatí počkat. Apple krátce po představení nové řady produktů vždy snižuje ceny starších zařízení, např. iPhonů, takže vám může pár dnů čekání ušetřit nemalé finanční prostředky. Nové iPhony a Apple Watch by se mohly dostat do prodeje již 16. září, a tak vlastně ani nebudete čekat příliš dlouho...

...a pokud počkáte, dočkáte se zřejmě hned čtyř iPhonů, které mezigeneračně zvětší rozdíly mezi základními a Pro modely. Místo zmenšeného iPhonu se dočkáme paradoxně ještě jedné varianty Max s větším displejem. Pro varianty iPhonů mají mít nový poznávací znak na čelní straně, a to hned dvojitý průstřel v displeji, jehož součástí bude selfie kamerka a Face ID. Očekává se také vylepšení v oblasti fotoaparátů, díky zvýšení rozlišení hlavního snímače by iPhony měly nově umět natáčet 8K videa.

Apple by měl dále ukázat i novou generaci hodinek včetně nové verze odlehčených Apple Watch SE. Poslední generace se datuje do roku 2020, takže už je čas na její upgrade. Apple Watch Pro by pak zase měly být odolnější variantou hodinek s logem nakousnutého jablka. Souhrn všech očekávaných novinek si můžete přečíst zde. Vše jsou zatím pouze spekulace, ale člověk nikdy neví...

Stačí počkat pár dní a budete mít jasno, uspěchaný nákup koncem prázdnin se jeví jako nesmyslné řešení. A pokud vás novinky od Applu nepřesvědčí designem, výbavou ani cenou, vždy můžete sáhnout po předchozí generaci produktů, a ještě na tom ušetřit.

