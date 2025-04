Uvolněte si v Androidu paměť. Nepotřebujete žádné čističe, stačí vám aplikace Files od Googlu

Když se paměť ve vašem telefonu s Androidem blíží k úplnému zaplnění, začnete řešit, jak telefonu zase uvolnit paměť. Základem je záloha fotek na cloud, nebo alespoň do počítače, takže ty opravdu staré můžete z telefonu s klidným svědomím smazat. Pokud nechcete a nebo potřebujete více místa, můžete si do telefonu nainstalovat různé „čističe“, které jsou plné nevyžádaných funkcí a reklam. A nebo vám stačí jen aplikace od Googlu. Konkrétně máme na mysli apku Files od Googlu (lepší překlad do češtiny by byl „Soubory od Googlu“), která je u mnohých telefonů předinstalovaná nebo si ji bezplatně stáhnete z Google Play.



Staré a nepotřebné soubory z Androidů spolehlivě odstraní aplikace Files od Googlu

Po otevření a udělení potřebných oprávnění je nutné zvolit tlačítko se třemi čárkami v levém horním rohu a položku Vymazat. Aplikace vám hned nabídne několik možností, jak uvolnit paměť. Samostatně můžete vymazat zbytečné soubory, staré screenshoty, které zřejmě už stejně dávno nepotřebujete, či další velké nebo stažené soubory. Je totiž velká šance, že tyto soubory už dávno nepotřebujete. V rámci filtrace můžete zvolit třeba nejstarší položky nebo ty, které jsou největší. Škoda, že v poslední verzi aplikace chybí vyhledání duplicit, díky čemuž byste mohli v telefonu uvolnit další část úložiště.

28 GB za minutu práce

Až na dočasné soubory si vždy volíte data, která se smažou, resp. přesunou do koše. Vybrat můžete všechny soubory najednou, popř. ručně zvolíte soubory, které se smažou, resp. při hromadném výběru si zvolíte, které soubory chcete zachovat. Pokud byste něco smazali nedopatřením, máte 30 dní na obnovení těchto dat. A pokud je to stále málo, vždy můžete přejít k detailnějšímu mazání, popř. si můžete najít ty největší nainstalované aplikace, které třeba vůbec nepoužíváte.



Za minutu práce jsem si přes aplikaci uvolnil 28 GB volného místa. Kdybych detailněji procházel natáčená videa nebo uložené soubory, bylo by to ještě více

V mém případě telefon hlásil zaplnění paměti 220 z 256 GB. A tak jsem se pustil do mazání, a takhle to dopadlo:

zbytečné (dočasné) soubory: 198 MB

staré screenshoty: 2,19 GB (celkem 2 900 obrázků, zůstaly jen měsíc staré)

(celkem 2 900 obrázků, zůstaly jen měsíc staré) velké soubory: 24,12 GB (staré soubory a nepovedená videa)

(staré soubory a nepovedená videa) stažené soubory: 1,83 GB (zapomenuté APK instalátory)

Za pár minut jsem bez většího úsilí do koše dostal 28 GB zcela zbytečných dat. Kdybych jednotlivé položky procházel detailněji, asi bych toho měl k obnovení daleko více. Přes tlačítko v levém horním rohu pak stačí zvolit Koš, vybrat všechny soubory, a potvrdit jejich smazání. A to v případě, kdy si ověříte, že jste nesmazali nic, co byste si v telefonu chtěli skutečně nechat. Pak už jen stačí počkat, než mazání doběhne do konce.