UWB mělo už dávno zlepšit propojení s chytrými doplňky. V Androidu se do toho ale nikomu nechce

Přenosové technologii UWB (Ultra Wideband) se věštila velká budoucnost. V roce 2019 ji začaly podporovat iPhony (od iPhonu 11 výše), v roce 2021 dorazila technologie do Samsungů, konkrétně do Galaxy S21 a novějších řad, a také do skládacího Galaxy Z Fold2 a novějších modelů. Posléze se přidal i Google s Pixely šesté, sedmé a osmé generace. Jenže, využití této technologie je v současnosti prakticky nulové.



UWB v telefonu dokáže přesně dohledat lokátor s UWB, dokonce vám v hledáčku ukáže i šipku. Toto na Androidu umí jen lokátory od Samsungu, jinak se funkce UWB prakticky vůbec nevyužívá

UWB dnes umožňuje bezklíčové odemykání aut, ale pouze jen u některých vozidel. Samsung jej používá k lokalizaci trackerů SmartTag+ a SmartTag 2. Google již několik měsíců slibuje UWB pro rychlé přepnutí hudby mezi telefonem a tabletem řady Pixel, jenže stále zůstává u slibů. Za poslední dva roky jsme se prakticky vůbec neposunuli kupředu...

Od UWB jsme si před lety slibovali... namíříme telefonem na zařízení, a ten sám nabídne jeho ovládací prvky

měření s přesností na několik milimetrů (průmyslové využití)

bezdrátový tisk fotografií

náhrada Bluetooth, NFC a infračerveného portu

...a to přesto, že se funkci UWB odhadovala zajímavá budoucnost. Mělo se jednat o komunikační technologii budoucnosti, která dokáže přenést mnohem více dat, a navíc dokáže s velkou přesností (až na centimetry) určit směr druhého zařízení, se kterým komunikujete. To se hodí zejména při ovládání zařízení chytré domácnosti, resp. se nám to líbilo v podobě konceptu, který před třemi roky ukázalo Xiaomi. Dosud ji však do praxe nenasadilo, a konkrétně v aktuální řadě Xiaomi 14 podpora UWB chybí úplně...

Androidy a UWB? Příliš málo příliš pozdě

UWB by mohlo v souvislosti s nově spouštěnou sítí Find My Device najít nové využití, jenže to by s ním museli výrobci lokátorů počítat. Protože Google zcela nesmyslně nestanovil povinnost podpory UWB u nově uváděných lokátorů, ty, které se brzy dostanou na trh, UWB podporovat nebudou. Dočkat bychom se mohli v budoucnu, protože instalační soubory služby Find My Device ukrývají avizovanou podporu UWB. Jenže to je příliš málo a příliš pozdě.

Konkrétně Apple používá UWB k dohledání přesné lokaci AirTagu, pro přenos hudby mezi iPhonem a HomePodem nebo vylepšuje přesnost AirDropu. iPhonem jen namíříte na zařízení, s nímž chcete sdílet data. A přes UWB dohledáte vybitý iPhone, a to až do pěti hodin od té doby, kdy se kvůli nízké kapacitě baterie vypnul.

I to je daleko menší využití, než jsme před lety očekávali, oproti Androidům je to však dramatický rozdíl. Samsung a Google to zřejmě nezvládnou sami, budou potřebovat doplnění ze strany Xiaomi, OnePlus, Viva a dalších značek, jinak se ve využití technologie UWB smartphony s Androidem zřejmě nikam neposunou.