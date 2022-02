UWB se může rozšířit i na Androidu. Google jeho podporu implementoval přímo do systému

Když před lety Apple objevil tak trochu zapomenutou technologii UWB, kterou později použil u iPhonů a AirTagů k přesnému lokalizování ztraceného zařízení v prostoru, nakopnulo to i konkurenci tuto technologii vyzkoušet. Dočkali jsme se například některých příslušenství od Samsungu a dalších výrobců. Jak se ale ukazuje, nasazení UWB na Androidu není tak jednoduché.

Výrobci, kteří chtěli technologii použít si dosud museli pomoci sami, jelikož Google pro UWB v Androidu nepřichystal žádnou softwarovou podporu. To se sice částečně změnilo loni, kdy firma přidala nutná API do systému, a to i do otevřeného Androidu (AOSP) pro všechny výrobce. Funkce však byla použitelná výhradně pro systémové aplikace.

Přestože tedy výrobci používali zařízení s UWB v rámci vlastních aplikací, byli nadále odkázáni na to, co si sami vytvoří. Proto jsme se dočkali zařízení s UWB jen od těch největších výrobců, kteří si vývoj mohli dovolit. Nyní ale server XDA-Developers.com přišel s informací, že se toto konečně změní. V nové verzi AOSP totiž Google konečně zpřístupnil UWB API i pro aplikace třetích stran.

Nyní tak vývojáři budou mít daleko snazší implementaci této technologie a může to významně zvýšit množství příslušenství s UWB i od menších výrobců, kteří si to předtím nemohli dovolit. Benefitem bude i to, že konečně výrobci budou moci představovat příslušenství, které budou schopni s UWB používat na obou platformách. Jedním z prvních takových je Tile a jeho nejnovější tracker Tile Ultra.

