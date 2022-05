Amazon už nechce Googlu platit desátky. Ze své aplikace odebral možnost plateb za digitální obsah

Google od 1. června mění pravidla pro nákup obsahu na Androidu, a radost z nich nemají zejména velcí softwaroví giganti. První červnový den totiž začnou platit nové podmínky, díky nimž musí velké firmy ze všech nákupů na Androidu Googlu odevzdat 30 procent všech příjmů. A to platí pro všechny subjekty, které mají roční obrat přes 1 milion dolarů. Pro vývojáře, kteří na tuto metu nedosáhnou, stále platí 15% poplatky ze všech nákupů uskutečněných na Google Play.

Tzv. „daň bohatých“ se nelíbí zejména Amazonu, který z valné části žije prodejem digitálního obsahu. Firma se tedy u své aplikace pro Android rozhodla pro zablokování všech nákupů, a to s okamžitou platností. Již dříve zakoupený obsah je přes aplikaci Amazon Shopping stále dostupný, nic nového si však přes tuto aplikaci již nestáhnete. Pokud budete chtít třeba zakoupit nové knížky, musíte tak učinit přes web Amazonu nebo přes aplikaci Amazon Kindle, která, zdá se, je úplně mimo všechna pravidla Googlu. V této aplikaci totiž pořízení nových knih i nadále funguje a to přímo přes bránu Amazonu.

Amazon ve vyhýbání se poplatkům není sám

Stejně to však funguje již delší dobu i na iOS, kde se Amazon vyhýbá poplatkům Applu, jak jen může. A ostatně, není divu. Za první čtvrtletí letošního roku eviduje Amazon první mezičtvrtletní pokles online prodejů od roku 2015. Firma tedy hledá cesty, jak se dostat k penězům, a omezení výrazných poplatků za obsah prodaný na Androidu a iOS, je tou nejjednodušší cestou. Stejně smýšlí i aplikace Barnes & Noble Nook a Hulu, které již dříve u svých Android aplikací zablokovaly platby za obsah.

V rozbití monopolu platební služby na Androidu jsou nejdále v Jižní Koreji, kde Google dostal soudně nařízeno, aby na trh pustil i další platební systémy. Americký gigant si však vymohl položku „nutných servisních poplatků“, takže ostatním platebním metodám zbude jen „pár drobných“. A navíc přidal ironickou poznámku o tom, že jsou alternativní platební metody na Androidu „vzrušující“...

V EU Google dostává pravidelné pokuty za zneužití dominantního postavení na trhu, nejčerstvěji si na Google posvítilo Nizozemsko. To po Googlu požaduje, aby na Androidu nabídl alternativní platební metody pro nákup aplikací, čehož se zřejmě brzy chytí i samotná Evropská komise. To má aktuálně v hledáčku Apple, a dá se očekávat, že do centra zájmu brzy přijde i konkurenční Google.

Takto vypadá Amazon Store integrovaný do Windows 11:

Via BBC, Techhq