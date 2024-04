Už ani videovolání nemusí být bez rizika. Seznamovacím podvodníkům stačí dva telefony ke změně obličeje

Seznamovací podvodníci (tzv. Yahoo Boys) přišli na novou taktiku, jak z důvěřivých protějšků vymámit finanční prostředky. Díky dostupným sofistikovaným nástrojům umělé inteligence se mimo přesvědčivých textů na sociálních a seznamovacích sítích nebojí ani živého videovolání. Stačí jim totiž jen dva telefony k tomu, aby si změnili obličej a upravili hlas, a na protistranu působili atraktivnějším dojmem. A to zejména při volání přes Zoom nebo přes jakoukoliv jinou sociální a seznamovací síť.



Seznamovací podvodníci přišli na novou metodu podvodu. Používají sestavu dvou telefonů, které upraví jejich obličej v reálném čase. Pomocí běžně dostupných aplikací tahají s důvěřivých protějšků finanční prostředky, a video jim pomáhá více, než psaný text

Podvodníci k tomu používají dva telefony. Ten, který je umístěný vepředu, zaznamenává přes zadní fotoaparát. Ten směřuje na displej druhého smartphonu, který snímá obličej uživatele v reálném čase, a běží v něm aplikace pro změnu obličeje a hlasu. Aby nedocházelo k nechtěnému pohybu obou telefonů, což by na záznamu bylo vidět (resp. by protistrana pojala podezření), jsou telefony umístěny přesně proti sobě na stojáncích. Iluzi doplňují i kruhová světla, která pomáhají s realističtější výměnou obličejů. Jenže se nebavíme o zábavných filtrech, ale o aplikacích, které na záznamu z muže udělají ženu, změní barvu pleti, vlasy, obličej a prakticky vše, na co si jen vzpomenete...

A co je důležité, samotné videovolání přes Wi-Fi nebo mobilní sítě často nemá stoprocentní kvalitu. Právě horší kvalita sítě často zamaskuje viditelné prvky výměny obličejů, a útočníkům jednoznačně hraje do karet. Oproti minulému roku jsou však výměny obličejů na videích daleko realističtější, a dá se předpokládat, že s postupným vývojem umělé inteligence budou deepfake videa stále uvěřitelnější. Mobilní aplikace zatím častěji upravují fotografie, které jsou na zpracování jednodušší, je však jen otázkou času, než se ve velké míře zaměří na videa.

Poté už podvod pokračuje ve stejném stylu, jako dosud v textové podobě. Po krátké době od navázání „online vztahu“ a vybudování důvěry se podvodník zmíní o nečekaném problému, pro jehož vyřešení potřebuje finanční prostředky. Ty samozřejmě slibuje vrátit hned, jakmile to bude možné, a právě videohovor s podstrčeným vyděšeným a smutným obličejem může být pro protistranu daleko naléhavější, než kdyby útočník tyto informace napsal v textové formy. Stačí jen velmi málo, a jakmile protistrana pošle peníze, už nikdy je nedostane zpět. Podvodníci přestanou komunikovat a začnou „pracovat“ na nové potenciální oběti.

Jak se bránit?

V případě online seznamek je důležité být obezřetný. Pokud jste daného člověka ještě neviděli naživo (podvodník s upraveným obličejem se s vámi logicky nikdy nebude chtít sejít), vyplatí se být méně otevřený. Pokud si osoba v online světě na rovinu řekne o peníze, je to často stoprocentní indikátor podvodníků. A nezáleží na tom, jak přesvědčivě zní. Pohádku nigerijském princi, který k nečekanému jmění přišel, a zvolil si právě vás – tak tu už jste určitě slyšeli...



Aplikace pro změnu obličejů a pro hrátky s jejich vzhledem vypadají nevinně. Jenže v uživatelských podmínkách však souhlasíte, že mohou využívat vaše biometrická data pro různé účely. A to rozhodně není „v pohodě“...

Podvodníky poznáte i podle náhlé změny v tónu konverzace či videovolání. Mohou s vámi mít dlouhou dobu trpělivost, ale jakmile zjistí, že jim nepošlete finanční prostředky, přejdou do agresivního tónu a začnou používat urážky. Jednoduše jste je obrali o čas, který mohli věnovat podvádění někoho jiného.

Samotné aplikace pro výměnu obličejů jsou v aplikačních obchodech poměrně snadno vyhledatelné. Jejich užíváním však udělujete souhlas s využitím zachycených biometrických dat. Jinými slovy, to, že si změníte obličej (nebo použijete aplikace, která vás dělají starším/mladším, popř. se váš obličej dostanete do obrazu Mona Lisa, apod.), umožní vaše obličejová data využít dalším uživatelům aplikace. Tímto způsobem se tak databáze „obličejů“ prakticky nekonečně rozšiřuje, což je pro podvodníky doslova zlatý důl.

Zdroj: Wired via Gizchina