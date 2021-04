Už druhá studie řeší, jestli Apple Watch dokážou detekovat onemocnění COVID-19

Apple ve spolupráci s University of Washington a s organizací Seattle Flu Study odstartoval studii, která má odhalit, zda mohou být hodinky Apple Watch využity k detekci respiračních onemocnění, např. chřipky nebo COVID-19. Americký gigant plány na studii oznámil již loni v září, ovšem spuštěna byla až před několika dny.

Cílem studie je zjistit, zda lze pomocí hodinek Apple Watch odhalit prvotní příznaky respiračních onemocnění, např. koronaviru, měřením srdečního tepu a okysličení krve. Všichni účastnici zařazení do studie musí nosit hodinky Apple Watch ve dne i v noci a pravidelně odpovídat na jednoduché dotazy v rámci aplikace Apple Research, která je nainstalována ve spárovaném iPhonu. Dotazy se týkají respiračních symptomů a životního stylu, pokud někdo během testování onemocní, bude mu doručena domácí testovací sada na COVID-19 a na další respirační onemocnění.

Délka studie je stanovena až na šest měsíců, registrace do programu je otevřená pro uživatele v oblasti amerického Seattlu starších 22 let, kteří používají minimálně iPhone 6s. Nejedná se však o první studii svého druhu, v únoru publikované výsledky studie pod hlavičkou nemocnice Mount Sinai potvrdily, že hodinky Apple Watch dokázaly odhalit symptomy onemocnění COVID-19 až o týden dříve, než byly prokázány na PCR testech.

Jako hlavní parametr byla dříve zkoumána variabilita srdečního tepu, tj. změny tepové frekvence v průběhu dne. Při nákaze byla detekována podezřele nízká variabilita, která se však do dvou týdnů vrátila zpět do normálu. Od aktuální studie Applu se očekává potvrzení dříve uveřejněných závěrů, což by mohlo hodinky Apple Watch posunout o kus blíže ke kýžené detekci koronaviru přímo ze zápěstí. Ta by však nejdříve musela být schválena americkým úřadem FDA jako alternativní diagnostická metoda. A to je zatím stále běh na dlouhou trať.

