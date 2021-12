Už i iPhone můžete mít jako NFTčko. Na jeho zádech je zvěčněný sám Satoshi Nakamoto

NFT hýbe světem a poslední týdny a měsíce se tyto tokeny dostávají do různých odvětví, a to i toho mobilního. Po tom, co jsme vás nedávno informovali, že si jako NFT můžete koupit první SMS zprávu je do podoby digitálního tokenu převeden i celý telefon. Tentokrát přímo iPhone 13 Pro v limitované edici od Caviaru.

Modely existují celkem tři a každý z nich má na zádech vyobrazenou významnou postavu z kryptoměnového světa. To nejzajímavější je zakladatel Bitcoinu - Satoshi Nakomoto, který je zde v podobě tajemného Ninja bojovníka. Jeho skutečnou podobu totiž neznáme. Chybět nemůže ani Vitalik Buterin - zakladatel kryptoměny Ethereum a samozřejmě Elon Musk, který je svými častými příspěvky na Twitteru s kryptoměnovým světem úzce spojený.

Kromě obrázku budou mít všechny iPhony na zádech také QR kód s unikátním hashem představující dané NFT na blockchainu kryptoměny Ethereum. Prodávat se NFTčka budou prostřednictvím populární platformy OpenSea. Nejlevnější verze s Elonem Muskem vyjde na 3,6 ETH (cca 320 tisíc Kč), jehož byly vytvořeny 3 kusy. Vitalik Buterin vyjde na dvojnásobek. Nejvzácnější verze se Satoshi Nakamotem, které byl vytvořen pouze jeden kus stojí 10 ETH (cca 900 tisíc Kč). Cena se ale dynamicky mění podle aktuálního kurzu kryptoměny Ethereum.

Otázkou samozřejmě zůstává, k čemu takový iPhone 13 Pro s NFTčkem uživateli bude. Tvůrci primárně spoléhají na sběratelskou hodnotu a pozitivní vývoj celého NFT trhu. Má jít tedy primárně o atraktivní investicí pro všechny fanoušky kryptoměn, a to samozřejmě extrémně rizikovou. Narozdíl od mnoha jiných NFT projektů ale investorům v případě pádu ceny zůstane alespoň kvalitní a originální kus hardwaru.

Edice iPhonu 13 s Elonem Muskem a Stevem Jobsem: