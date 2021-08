Už i Oppo má své magnetické dobíjení. A navrch přidalo ukázku nabjení vzduchem

Po Applu a Realme se do magnetického bezdrátového dobíjení pouští i čínská firma Oppo. Ta na akci Smart China Expo 2021 ukázala prototyp svého systému pro rychlé bezdrátového dobíjení, který přichytí telefon k nabíječce přesně tam, kde se nachází dobíjecí cívka. Celé řešení má název MagVOOC, a v první generaci můžeme očekávat hned dvě nabíječky o výkonech 20 a 40W, a také MagVOOC powerbanku.

Oppo na veřejnosti prezentovalo stojánkovou nabíječku o výkonu 40W, která dokázala dobít 4 000mAh baterii podporovaného telefonu (v tomto případě Oppo Ace2) za 56 minut. Starší modely podporují maximální dobíjecí výkon 30W, v případě zařízení, která podporují jen univerzální standard Qi, je maximem 15 Wattů. Kompaktnější 20W MagVOOC nabíječka pak podporuje maximálně 10W Qi dobíjení. Zmiňovaná powerbanka má kapacitu 4 500, a můžete z ní dobíjet zařízení i přes USB-C konektor.

Nové technologie pro mobilní focení od značky Oppo:

Tou nejzajímavější inovací je však 7,5W dobíjení vzduchem! Oppo na akci ukázalo prototyp telefonu, u něhož při dobíjení nezáleželo na jeho orientaci, pouze na vzdálenosti od bezdrátové nabíječky. U funkčního prototypu bylo vidět, že se dobíjí, i když s ním aktuálně pracujete. Bezdrátová nabíječka byla integrována do stolu, k němuž měla veřejnost přístup. Budoucnost tedy vypadá hodně zajímavě - s telefonem budete moci pracovat, a on se bude současně bezdrátově dobíjet. Oppo však zatím neuvedlo, kdy uvede nové nabíjecí technologie do běžně dostupných zařízení.

Zdroj Sparrowsnews