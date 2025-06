Už ne jen pro vyvolené, ale pro všechny. Desktopový režim Androidu 16 může změnit způsob používání telefonů

Jednou z nejvýraznějších novinek v Androidu 16, o které se Google zmínil na konferenci Google I/O, je připravovaný desktopový režim. Jde o něco ve stylu režimu Samsung DeX (Google se netají tím, že spolupracoval se Samsungem), který bude k dispozici pro všechny telefony s Androidem. Podpora desktopového režimu dorazí do telefonů s menší podzimní aktualizací Androidu 16, přičemž už nyní si ji můžeme vyzkoušet ve druhé betaverzi Androidu 16 QPR1.



Současný desktopový režim z Androidu 16 zobrazený v televizi. Větší využitelnosti zatím brání nízké rozlišení při kabelovém připojení. Okna aplikací však můžete libovolně zvětšovat, zmenšovat nebo přilepit na kraje

V rámci současné betaverze stačí funkci pouze aktivovat z vývojářského menu. Místo běžného zrcadlení telefonu přes kabel (z HDMI na USB-C) se po restartu telefonu automaticky otevře nový desktopový režim.



Defaultně se po připojení kabelu k Pixelům jen zrcadlí displej. Ve vývojářském menu už zapnete položku „Prostředí pro stolní počítače“

Můžete si jej představit jako druhý displej k telefonu, na němž lze spouštět všechny aplikace z telefonu, zatímco smartphone současně používáte standardním způsobem.

Aplikace na desktopu a v telefonu

Pokud například používáte v telefonu kalkulačku a chcete ji využít i v desktopovém prostředí, v telefonu se zavře a otevře se na desktopovém rozhraní. Když máte aplikaci otevřenou na desktopu, při jejím otevření v mobilu z něj zmizí. Každá aplikace zde má své okno, které můžete zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. Když najedete na tlačítko pro zvětšení na celou obrazovku (PC monitor nebo televize), můžete aplikaci přilepit k některému z okrajů displeje. U některých aplikací stisk pravého tlačítka myši nahrazuje delší podržení prstu na displeji.



Hlavní menu zatím vůbec nevyužívá dostupný prostor v mobilním „desktopu“

Desktopové prostředí připomíná spodní lišta, ze které otevíráte hlavní nabídku a pětici základních aplikací. Po stranách se objevují ikony aplikací, jejichž okna máte spuštěná. Ovládací tlačítka najdete v pravém spodním rohu, vlevo nahoře se zobrazuje čas a vpravo nahoře základní stavové ikony. A zatím jsou tyto položky hodně drobné, museli bychom si na ně vzít lupu. Horní výsuvný řádek chybí – notifikace si můžete zobrazit pouze v telefonu.

Současné nedostatky a omezení

K současné podobě desktopového prostředí máme tři výhrady, i když je to stále betaverze a je zřejmé, že Google na této funkci intenzivně pracuje. Hlavní nabídka desktopového režimu je umístěna pouze uprostřed displeje a ve vertikálním rozložení, takže nevyužívá dostupný prostor. Klávesnice se zobrazuje buď v miniaturní podobě, nebo v pravém spodním rohu (případně ve spodních rozích u rozdělené klávesnice). Klávesnice přes celou šířku by potřebovala výrazně vyrůst do výšky, aby bylo možné do ní myší přesně trefit.



Softwarová klávesnice je titěrná a moc tomu nepomáhá ani nízké rozlišení desktopového režimu. Vše je ale prozatím na začátku

Nečekejte žádný touchpad na displeji telefonu jako u DeXu – k Pixelu musíte připojit externí myš, jinak se dále vůbec nepohnete. Pro zadávání textů se také hodí externí klávesnice. Tím se dostáváme k třetímu nedostatku, kterým je prozatím nízké rozlišení desktopového režimu. Grafika je výrazně „kostičkovaná“, což je patrné například u některých textů nebo podle rozostřených Map Google.

Potenciál do budoucna

Desktopový režim, který dostanou všechny telefony s Androidem bez ohledu na značku, začíná zatím poměrně nesměle, ale má velký potenciál. Do budoucna by se mohl stát zajímavým doplňkem pro práci s daty v telefonu na výrazně větším displeji.



Okna můžete libovolně zmenšovat a zvětšovat, aplikace na pozadí vidíte ve spodní liště vpravo od dělící čáry. To co snímáte telefonem se automaticky ukazuje i v hledáčku na desktopu

Otázkou zůstává, zda bude Google podporovat pouze připojení přes kabel, nebo umožní i bezdrátovou variantu, která by v některých případech mohla být vhodnější než kabelové spojení. Třeba už jen proto, že ne všechny Pixely tento režim podporují. V praxi se díváme na řady Pixel 8, Pixel 9 a na skládací Pixel Fold. Právě bezdrátové spojení by pak otevřelo cestu tomuto režimu i u dalších telefonu. Finální podoba by se měla dostat do Androidu 16 v letošním podzimní aktualizaci. Společně s ní telefony s čistým Androidem dostanou i nový uživatelské rozhraní Material 3 Expressive.