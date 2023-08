Už nebliká jen Nothing Phone, zkouší to i další. Čínské novince svítí záda do trojúhelníku, další kopíruje originál

Nothing Phone (1) přišel s unikátní blikajícími zády a tzv. Glyphy, které jste si mohli vlastnoručně upravit. Druhá generace telefonu záď rozdělila na ještě více blikajících částí, a současně vám ukáže notifikaci jedné konkrétní aplikace, nebo třeba úroveň dobití baterie. Už od první generace však bylo jasné, že se blikáním zad brzy inspirují i další značky. Hned ze startu to byl Unihertz, na nějž v posledních několika dnech navázaly dva další telefony značek Tecno a Infinix.

A zatímco Unihertz Luna z letošního veletrhu MWC byla jednoznačnou kopií, které záda blikaly hned šesti barvami, nové smartphony konkurenčních značek to berou trochu z jiného úhlu pohledu. Tecno Pova 5 Pro má na zádech tři spojené pruhy LED diod, které v centrální části formují trojúhelník. Pruhy se mohou rozzářit devíti barvami, a používají se pro notifikace (např. příchozích hovorů), varování (např. pro vybitou baterii), doprovází přehrávání hudby a také se dokáží specificky rozzářit podle určitých herních akcí. Jenže, to je efekt jen pro vaše okolí, protože při hraní na záda telefonu logicky nevidíte...



Pruhy LED diod na zádech smartphonu Tecno Pova 5 Pro

Další čerstvou novinkou, která láká na netradiční pojetí zad je Infinix GT 10 Pro. Design zad má originálu mnohem blíže, než výše zmiňované Tecno, ovšem značka nenechává blikat půlkruh na zádech (Nothing má tuto funkci zřejmě podchycenou patenty), pouze pět kratších pruhů vedle fotoaparátu. Má se jednat o doplňkové „herní“ osvětlení, i tentokrát je však vzadu, takže jej při hraní neuvidíte. Na první pohled se však jedná o zařízení hodně podobné Nothing Phonu. A zde to určitě neskončí.

Svítící záda jako další standard?

Značka OnePlus letos v Barceloně ukázala koncept telefonu, který měl poloprůhledná záda, ve kterých „pulzovala“ modře osvětlená chladicí kapalina. K zádům Nothing Phonu to má sice daleko, ale na druhou stranu jsme před Nothing Phonem neviděli mnoho telefonů, které by na zádech nějak efektivně využívaly LED diody. U herních telefonů svítila loga, měly osvětlené ventilátory a občas i krátké pásky, ovšem až Nothing dal blikajícím zádům hlubší smysl...

...na druhou stranu je to však funkce, bez které se hravě obejdete. Jenže mobilní výrobci nás chtějí přesvědčit o opaku, a tak se zřejmě brzy začnou předhánět v tom, jak udělat záda telefonů díky LED diodám co možná nejvíce atraktivní. Musí však našlapovat opatrně, aby nijak nenarušily patenty a registrované ochranné známky Nothingu. Předpokládáme však, že si s tím čínské značky postupem času určitě „nějak“ poradí.

Představení smartphonu Nothing Phone (2):

Jsou podle vás blikající záda trendem, který stojí za to kopírovat, nebo designovou funkcí spjatou s telefony značky Nothing, která nemá u jiných výrobců šanci uspět? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.