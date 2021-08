Už nebudete tápat. Facebook zjednoduší nastavení své mobilní aplikace

Asi mi dáte za pravdu, že nastavení mobilní aplikace Facebook, bylo jakékoliv, jen ne intuitivní. Facebook si toho byl vědom, a tak v nové verzi aplikace upraví layout a seskupí podobné položky. Celkem tak bude nastavení rozeseto v nabídce se šesti základními kategoriemi, které nabídnou dílčí nastavení. Doklikáte se tak rychle k sekcím Nastavení účtu, Preference, Vaše publikum, Viditelnost, Oprávnění, Soukromí a Zásady komunity, právní ustanovení a zásady.

Pokud budete i po přesunu a seskupení nastavení stále tápat, bude i nadále k dispozici vyhledávání, které vám snadno lokalizuje položku, kterou hledáte. Facebook změnil nastavení s ohledem na to, aby umožnil lidem snáze najít to, co hledají. Zda se to povedlo, bude jasné již ode dneška, kdy bude postupným tempem vydávána aktualizace aplikace Facebook s přepracovanou nabídkou Nastavení. Update dorazí na Android, iOS i na mobilní verzi webu, a bude součástí i ořezané aplikace Facebook Lite.

Jak na rychlé odpovědi ve Facebook Messengeru:

Zdroj Facebook