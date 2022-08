Už nemusíte do kostela. Čeští vývojáři ho i s knězem v aplikaci Dio přenesli přímo do mobilu

Mobilní technologie hýbou světem a postupně se dostávají i do odvětví, kde by je někteří jen tak nečekali. Nyní se partička českých vývojářů rozhodla smartphony přinést do odvětví, které k technologií nemá zpravidla tak blízko - k víře. Aplikace Dio si totiž dala za cíl věřícím přinést do jejich smartphonu kostel.



Aplikace Dio přináší kostel přímo do telefonu uživatelů. Zapojena je už zhruba desítka farností v ČR

Aplikace samozřejmě nemá být plnou náhradou pro chození do kostela, ale věřícím má pomoci se vyzpovídat i když jim situace fyzickou přítomnost nedovoluje, například v případě nemoci, pracovní cesty, dovolené apod. Do aplikace už je dnes zapojených několik farností jejichž kněz může být uživatelů k dispozici online.

Uživatel si tak může s knězem libovolně popovídat a má jít o určitou alternativu například zpovědí. Výhodou je, že si uživatel na začátku může zvolit, zda chce v konverzaci zveřejnit své jméno nebo chce s knězem komunikovat zcela anonymně. Konverzace se totiž automaticky maže po jejím ukončení a v aplikaci je systémově zablokováno pořizování screenshotů.

Chat s knězem a finanční dary

Součástí aplikace je také kostelní nástěnka, kde uvidíte, co se ve vašem kostele děje s doplněním informací o novinkách z vaší obce. K dispozici zde budou také odkazy na živá vysílání mší, kterých se tak vzdáleně můžete zúčastnit i když jste na cestách. Farář zde na nástěnku může také pravidelně zveřejňovat jeho vybrané citáty z bible.

Farnosti zapojené do aplikace Dio zde mohou od věřících uživatelů přijímat také různé dary. Dio totiž vede těmto farnostím účty u finanční aplikace Stripe. Díky tomu může uživatel snadno přispět svému kostelu jedním klikem. Dio si pak z těchto darů bere drobné 5% provize, kterými je financován provoz samotné aplikace. Aktuálně je do Dio přímo zapojená zhruba desítka farností v ČR. Aplikace je nyní k dispozici zdarma pro Android.

