Už v tom není jen Samsung. OmniVision se pochlubilo levnějším 200Mpx fotočipem pro telefony

Společnost OmniVision je teprve druhým subjektem, kterému se podařilo na trh dostat funkční 200Mpx fotočip pro smartphony. Jako první se to povedlo Samsungu, který loni v září uvedl na trh mobilní fotočip ISOCELL GM1. Samsung pokračoval ve vývoji, takže letos v červnu přišla na trh vylepšená varianta GM3. A to v době, kdy ještě ani první generaci fotočipu do telefonu nikdo nenasadil. To se stalo až s příchodem čínské Motoroly X30 Pro. Výrobci 200Mpx fotočipy nepoužívají zřejmě kvůli vysoké ceně, a právě zde chce zabodovat OmniVision.

Tato firma totiž představila další 200Mpx fotočip OVB0A, která v tomto segmentu používá vůbec nejmenší pixely (0,56 µm). Fotočip o rozměrech 1/1.395" je určen pro nejvýkonnější smartphony, a to pro hlavní či ultraširokoúhlý snímač. Maximální rozlišení pořizovaných fotek je 16 384 × 12 288 pix. V tomto rozlišení dostane snímač na ISP maximálně osm framů za vteřinu, v případě 50 megapixelů je už to standardních 30 snímků.



Takto vypadá 200Mpx fotoaparát od firmy OmniVision, který by díky nižší ceně mohl proniknout do většího počtu smartphonů

Výrobce u fotočipu vyzdvihuje technologii PureCel Plus-S, která stojí za miniaturními pixely, snímač má dále mít optimální vyvážení mezi kvalitou fotek za nízkého osvětlení a HDR snímky, když je světla zase příliš mnoho. V základu snímač spojuje 16 pixelů do jednoho (binning 4× 4), dále dokáže natáčet 4K videa až ve 120 fps. Vzorky snímače OVB0A budou výrobcům k dispozici v posledním čtvrtletí letošního roku, a dá se předpokládat, že tyto foťáky budou levnější, než podobné snímače od Samsungu. Do mobilů by mohly nakouknout v průběhu příštího roku.

Představení fotočipu ISOCELL HP3 od Samsungu:

Zdroj: ovt