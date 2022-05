Už vás nebaví okoukané ikony aplikací na iPhonu? Tady je návod, jak je snadno změníte

Applu bylo dlouho s iOS vyčítána jeho uzavřenost. Zatímco na Androidu roky existovaly různé launchery, které prostředí telefonu včetně aplikací úplně změnily, na iOS uživatelé museli žít s tím, co jim Apple dovolil. To se ale v posledních letech změnilo a existují nástroje, se kterými si můžete prostředí telefonu výrazně změnit. Víte například to, že na iOS můžete měnit ikony aplikací?



Také vám nějaké ikony na iOS přijdou nutné? Oživte svou plochu vlastními. My jsme takto vylepšili ikonu aplikace Safari

Poradíme vám, jak na to a ukážeme si to na reálném příkladu. Dejme tomu, že nám nevyhovuje logo prohlížeče Safari. Není nic jednoduššího ji vyměnit. Použít lze úplně jakoukoliv fotografii uloženou v Galerii. Může být vámi vyfocená, nebo stažená z webu, jako v našem případě. Nám do oka padla krásná žirafa, která je pro logo Safari určitě jako stvořená.

Ikony bez omezení

Poté se vydejte do aplikace Zkratky a dejte vytvořit novou zkratku. V rámci ní si lze naprogramovat cokoliv, ale nám stačí jednoduchý příkaz - Otevřít aplikaci. Jakmile příkaz vložíte jen rozkliknete seznam aplikací a vyberete aplikaci, u které ikonu chcete změnit. V našem případě tedy zvolíme Safari. Aby měla ikona správný název, celou zkratku v horní části pojmenujte jako původní aplikaci.



Změna ikony je jednoduchá. Stačí vám jen mít vybraný obrázek a držet se těchto kroků.

Jakmile máte vytvořeno v horní části rozklikněte tlačítko s ikonkou nastavení a v následujícím kroku zvolte možnost Přidat na plochu. Zde uvidíte náhled a samotnou ikonu, kterou lze upravit. Zde už pak není nic lehčího než najít požadovaný obrázek a potvrdit.

Nutno dodat, že tento název přímo nezmění systémovou ikonku aplikace. Ta původní v systému i nabídce aplikací zůstane, ale na ploše můžete mít klidně jen tu novou. Tímto stylem pak můžete upravit klidně celou řadu aplikací a telefon si přizpůsobit podle svého gusta.

