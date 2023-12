Už ve čtvrtek dorazí do Česka sociální síť Threads. Připravte si digitální pozvánku, najdete ji v Instagramu

Už ve čtvrtek 14. prosince dorazí do Česka a do dalších zemí Evropské unie sociální síť Threads. Její provázanost s Instagramem a také regulace a striktní pravidla dokumentu Digital Markets Act stála za její opožděnou dostupností v EU. Třeba v USA a ve Velké Británii je služba dostupná již od července. Meta zatím oficiální cestou start Threads v EU nepotvrdila, ovšem ve vší tichosti do aplikace Instagram umístila pozvánku, na které se dočtete vše potřebné.



Vyzvedněte si svou pozvánku k Threads v aplikaci Instagram. Stačí do vyhledávání zadat „ticket“ a stisknout ikonu červené vstupenky na konci zadávacího pole. Zatím není jasné, zda se první den do Threads dostane každý, nebo jen ten, který si touto formou pozvánku zobrazil a „aktivoval“

Stačí v Instagramu přejít do vyhledávání, do něhož zadáte text ticket. Na konci vyhledávacího pole se ukáže malá červená vstupenka. Jakmile se ji dotknete, otevře se digitální pozvánka ke službě Threads se skenovatelným QR kódem, hashtagem a datem startu. Pro Česko je určen termín 14. prosince ve 12:00.

Ostrý start už ve čtvrtek

Nad pozvánkou vidíte časový odpočet, který je úplně stejný jako na webu služby. Tedy za předpokladu, že se na web díváte ze země, kde dosud sociální síť Threads není dostupná.

Už po startu bylo možné Threads specifickými způsoby nainstalovat i do evropských smartphonů s Androidem a iOS. Meta však zadní vrátka záhy zablokovala, a uživatelům v EU přestaly v aplikaci Threads fungovat klíčové funkce, např. se nezobrazovaly reakce, nefungovalo vyhledávání, apod.



Odpočet ostrého startu Threads v EU. Dočkáme se 14. prosince ve 12:00

Nyní tedy můžeme vyhlížet opětovný start služby, která bude v Česku konečně běžet s plnou funkčností. Aplikace Threads by Instagram už má na Google Play český popis, na App Storu je zatím popisek aplikace pouze v angličtině. Stažení aplikací pro oba největší mobilní operační systémy však bude dostupné až ve čtvrtek 14. prosince.