Už žádné dotazníky a matoucí obrazovky. Rušení předplatného má být stejně snadné jako jeho přihlášení

Americký úřad FTC se začal zajímat nekalými praktikami, které se týkají rušení předplatného. Zatímco přihlášení k předplatnému si vystačíte prakticky s jedním kliknutím, při jeho rušení sází Google i Apple na to, že vás následné „zbytečné“ dialogy zmatou natolik, že ukončení předplatného nedotáhnete do zdárného konce. Může se také stát, že zrovna nemáte tolik času, a tak zrušení naplánujete na jindy. A pokud na to zapomenete, vývojářům aplikacím, potažmo i Googlu i Applu, plynulou důležité koruny. A to třeba i tehdy, když aplikaci vůbec nepoužíváte.

Zatímco aktivace předplatného je otázka několika vteřin, jeho zrušení je daleko problematičtější. Musíte se nejprve proklikat do nabídky, ve které jsou evidována všechny aktivní předplatná. U iPhonů se k tomu dostanete přímo z nastavení, u Androidů je nutné se k předplatným dostat přes samostatnou nabídku v aplikaci Google Play. V ní můžete vybraná předplatná „rychle“ ukončit.



Tato naprosto zbytečná obrazovka se sice maskuje za „zpětnou vazbu vývojářům“, ve skutečnosti vás však má znejistět. V ideálním případě dokonce zmást, abyste předplatné nezrušili

Vypadá to jednoduše, jenže po stisku tlačítka se vás systém zeptá, z jakého důvodu chcete předplatné ukončit. Nabízené možnosti vás mají přinutit k zamyšlení, že třeba váš důvod nespadá do žádné kategorie, a tak stojí za to si předplatné ještě ponechat. Výběrem položky Další můžete uvést přesný důvod, a nebo můžete zaškrtnout volbu „Odmítám odpovědět“. V dalším kroku je připravena informační tabulka, ve které máte dvě tlačítka. Jedním z nich si můžete předplatné i nadále zachovat.

Zrušení předplatného jedním kliknutím

V ukázkovém rušení jsme zvolili rušení bezplatného období služby FitBit Premium. Pokud však rušíte skutečně vámi placené období, ještě se vám občas zobrazí jedno okno, v němž musíte potvrdit, že opravdu souhlasíte s tím, že přijdete o „nepřeberné“ množství výhod a bonusů. Prostě spousta zbytečných kliknutí navíc.

Americký FTC navrhuje, aby měla rušení předplatného stejný postup, jako tehdy, když jste se k předplatnému přihlašovali. A to je velmi důležité, jak v mobilních aplikačních obchodech, tak v samostatných streamovacích aplikacích. Připravované pravidlo má název „Click to cancel“, a po jeho zavedení bude ke zrušení odběrů a předplatných stačit pouze stisk jednoho tlačítka, po němž už nebude následovat žádné zbytečné dotazníkové šetření. Už samostatné ukončení odběru totiž vysílá vývojářům určitý signál, který spousta uživatelů zcela jistě nepotřebuje dále rozvádět.

USA tak brzy bude mít jednotná pravidla pro odhlášení předplatných, která budou platit mezioborově, tedy např. i u přihlášek do fitness center. Je ale otázkou, zda se tomu budou muset americké systém Android a iOS přizpůsobit jen v zámoří, nebo budou platit globálně. Ostatně, podobná pravidla už vloni zavedlo Německo. Kdy se však, nejen v mobilním světě, přidá i zbytek EU?

Zdroj: AndroidPolice