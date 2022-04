Už žádné podivné znaky. Google zpřístupní nejnovější emoji i u starých telefonů

Stalo se vám někdy, že vám přišla zpráva obsahující přeškrtnutý obdélníček? Případně přišel někomu, komu jste vy odesílali zprávu? V tom případě jeden z vás pravděpodobně telefon se starším operačním systémem. Tento přeškrtnutý obdélník (někomu připomínající obálku) se totiž v operačním systému používá jako zástupný znak pro ty, které neumí zobrazit.



Také vám někdy místo emotikonu přišel přeškrtnutý obdélníček?

To se nejčastěji stává v případě emotikonů. Emoji zažívají poslední roky obrovský boom a konsorcium Unicode neustále vydává nové emotikony, které někdy vzbuzují až údiv. V poslední době se velmi proslavilo například emoji těhotného muže. To už dnes najdou v systému například uživatelé nejnovějšího iOS.

Vše závisí na systému

Pokud by ale tento emotikon poslali například uživateli se starším Androidem, zcela jistě by se mu zobrazil zmíněný přeškrtnutý obdélníček, protože by si telefon příjemce se znakem nedokázal poradit. Problém totiž dosud byl v tom, že nová sada emoji od Unicode se do zařízení instalovala výhradně s novým systémem či aktualizací systému.

Tato situace tak nastávala zejména u telefonů s Androidem, které mají většinou kratší podporu a systémové aktualizace dostávají jen první rok nebo dva. To se ale Google rozhodl změnit a zruší závislost emoji na verzi operačního systému. Využije k tomu známý nástroj AppCompat, který dnes vývojáři používají k tomu, aby jejich aplikace byly podporovány i na zařízeních se starším systémem.

Google půjde příkladem a jako první je začne například podporovat aplikace Gmail, ve které i uživatelé starších Androidů získají přístup ke kompletní aktuální kolekci emoji čítající 3 366 emotikonů. Cílem je tuto novou funkci co nejvíce rozšířit, aby „přeškrtlé obdélníčky” co nejdříve vymizely.

Emotikony v podání od Googlu: