Už žádné textování za volantem. Aplikace během řízení zablokuje messengery i jejich notifikace

I přesto, že je používání telefonů za volantem zakázáno, řada uživatelů na to nedbá. Žádné stoprocentní řešení v tuto chvíli neexistuje, ovšem blýská se na lepší časy. Výrobce palubních kamer se spojil s bezpečnostní firmou a vzniklo řešení, které při jízdě zablokuje používání mobilních aplikací. Zatím se jedná o první projekt svého druhu, který nepotřebuje nic jiného než kameru do auta a mobilní aplikaci. Do budoucna by se mohli podobným řešením inspirovat i další výrobci kamer.



Rozjedete se a kamera v autě o tom dá vědět mobilní aplikaci. Ta následně zablokuje většinu aplikací, které v telefonu máte nainstalované, a také omezí notifikace. Zatím to funguje u jednoho výrobce kamer, a my doufáme, že se to brzy u všech stane standardem

Aktuálně se omezení používání telefonů za volantem týká palubních kamer Surecam, které se nasazují primárně u firemních flotil automobilů. Do pracovního telefonu pak už stačí jen nainstalovat aplikaci Blackout. Ta komunikuje přímo s palubní kamerou přes Bluetooth, aniž by byl potřeba nějaký další prostředník. Když se vozidlo rozjede, aplikace omezí využívání šifrovaných komunikačních nástrojů, fotoaparátu a dalších populárních aplikací, a současně v průběhu jízdy omezí příchozí notifikace. Myslí se i na stání v kolonách a na semaforech, telefon tak nelze používat ještě dvě minuty po zastavení.

Spolupráce mobilu a kamery v autě

Samotná aplikace Blackout jinak slouží k tomu, abyste na pracovišti mohli používat jen schválené aplikace. Jednak z pohledu bezpečnosti, jednak kvůli tomu, abyste na telefonu třeba netrávili pracovní dobu hraním her. A to s omezením, které plátí v místě, kde chodíte do práce. Ale vraťme se zpět do auta.

V případě nehody se do telefonu uživatele zašle notifikace, která přeskočí běžící filtr. Přes ní může řidič během pár sekund nehodu potvrdit a uvést, zda došlo ke zranění. Následně je zaslána informace správci flotily firemních vozidel, který může zajistit rychlou záchranu, pokud řidič např. není schopen sám od sebe vytočit nouzové číslo. V tomto případě sice aplikace jen duplikuje základní detekci nehod v systémech Android a iOS, informace o nehodě směřovaná přímo do firmy však může pomoci s rychlým objasněním celé nehody, přičemž z palubní kamery si pak správci flotily mohou stáhnout důkazní materiály.

Ukázky omezení aplikací prostřednictvím řešení Blackout:

Nápad blokování funkcí telefonu za jízdy je za nás jednoznačně skvělý, protože se v posledních letech počet kamer v autech výrazně rozšířil. Chtělo by to však univerzální podporu napříč výrobci kamer a mobilními systémy, aby byla možná blokace funkcí, kterou uživatel telefonu jen tak snadno nevypne. Nouzová volání by byla samozřejmě z omezení vyloučena, tímto přístupem by se však skutečně zamezilo zakázanému používání telefonu za volantem, např. psaní textových zpráv nebo čtení e-mailů, které jen odvádí pozornost.

Zdroj: Fleetnews