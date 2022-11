Už žádný kečup a mastné otisky. V tomto McDonaldu si při mytí rukou vydezinfikujete i telefon

Světoznámý řetězec s občerstvením začal v Japonsku na toaletách nabízet novou službu. Poblíž umyvadla, ve kterém si po vykonání potřeby umyjete ruce, totiž přibyla nová pozice pro „umytí“ telefonu. Japonci jsou doslova posedlí čistotou, jenže v tomto případě udeřili hřebíček na hlavičku. Zatímco umývání rukou je pro nás zcela samozřejmá záležitost týkající se běžné hygieny, svůj smartphone čistí nebo dokonce dezinfikuje jen málokdo. Přitom je telefon doslova semeništěm mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně nebo kvasinky.

Japonská společnost WOTA při boji s nečistotou na smartphonech vyvinula systém umyvadel WOSH. Jedná se o udržitelný systém na mytí rukou, který pro dezinfekci používá „hydrologický cyklus a hluboké ultrafialové světlo“. V praxi tak přijdete k umyvadlu, dáte telefon do „čističky“ a můžete si souběžně umývat ruce mýdlem a vodou. Čištění trvá 30 vteřin, a za tuto dobu je eliminováno 99,9 procent všech mikroorganismů. A pokud jste zvyklí si ruce umývat velmi rychle, můžete si při čekání na dezinfekci telefonu zlepšit i svou vlastní hygienu. Umývat ruce se však přesto doporučuje o něco déle, minimálně 40 vteřin.



Umyvadlo WOSH má vedle sebe i futuristický „slot“ pro dezinfekci telefonu

Celý proces dezinfekce telefonu navíc vypadá velmi futuristicky. Telefon vložíte do přihrádky, do které zajede. Telefon následně zmizí pod umyvadlem a přihrádku zaplní kryt, který svítí modrým světlem. Jakmile je hotovo, kryt se odsune a telefon opět vyjede nahoru. Fastfoodový řetězec sbírá nadšené ohlasy uživatelů, kteří chtějí tento proces vyzkoušet už jen proto, že vypadá „jako z jiného světa“. Spousta uživatelů se i díky této čističce uvědomila, co vše během dne ulpí na smartphonu, který si při volání dáváme k obličeji...

Umyvadlo se zabudovanou dezinfekcí:

A jaké má řešení nedostatky? Slot pro vložení telefonů je sice univerzální, ale moc nám nejde do hlavy, jak bychom do něj vložili skládací Galaxy Z Fold4 či Microsoft Surface Duo. Žádné z těchto zařízení by se do čističky zřejmě nevešlo.

Zdroj: Japantoday