Užitečná inovace. iPhony 13 zřejmě dostanou podporu satelitního volání

Chystaný Apple iPhone 13 se pravděpodobně dočká jedné funkce, která u smartphonů doposud není běžná. Půjde o satelitní konektivitu, která umožní telefonům telefonovat a odesílat zprávy i ve chvíli, kdy budou mimo pozemní pokrytí operátorů. S tvrzením přišel uznávaný analytik Ming-Chi Kuo.

Telefony ke komunikaci budou využívat satelitní systém na nízké orbitě. Využít k tomu mají speciálně upravený čip Qualcomm X60, který bude operovat v pásmu označovaném jako n53. Toto pásmo podporují různé systémy včetně Starlinku od firmy SpaceX. Podle analytika však firma sáhne pravděpodobně po řešení od firmy Globalstar, která údajně již spolupracuje s Qualcommem. Ten totiž chce stejnou satelitní komunikaci využít i v chystaném modemovém čipu X65, který se příští rok dostane na trh ve vlajkových procesorech Snapdragon.

Uvidíme, jakou síť Apple nakonec použije. V minulosti se mluvilo o tom, že pracuje i na vlastní satelitní síti. Ať už to ale bude jakkoliv, pokud se to Applu podaří, mohl by se satelitní konektivitou v masovém měřítku přijít na trh jako první, což by jistě chystaným iPhonům pomohlo. Podle Ming-Chi Kua je Apple s touto technologií velmi optimistický a v budoucnu má plán ji rozšířit do dalších zařízení.

SpaceX už chystá druhou generaci svých satelitů:

