Užitečné aplikace a zábavné hry z Play Pass jen za 18 Kč na měsíc. Akční nabídka platí pro Androidy jen do zítřka

Google v rámci končící akce Black Friday ještě neřek poslední slovo. Až do zítřka si totiž můžete aktivovat 80% slevu na předplatné balíčku Play Pass. Po jeho zakoupení dostanete přístup k více než tisícovce jinak placených her a aplikací, popř. ke hrám a aplikacím s odemknutými in-app nákupy a bez reklam. Místo 89 Kč za měsíc zaplatíte měsíčně jen 17,80 Kč, a to platí po dobu půl roku. Po uplynutí této doby se cena vrátí zpět na 89 Kč za měsíc. Správci rodiny mohou toto předplatné sdílet až s pěti dalšími členy rodiny, např. s dětmi.



Až do zítřka si můžete na Androidu pořídit předplatné Play Pass s 80% slevou na půl roku. Místo 89 Kč měsíčně budete platit každý měsíc jen 17,80 Kč

Aktuální akce je zatím nejvýhodnější možností, jak si předplatné Play Pass pořídit. Za (doslova) pár korun za měsíc si můžete zahrát hry, za které byste museli platit nebo překousnout až neskutečné množství reklam. Půlrok můžete věnovat i zkoušení aplikací a her v Play Pass, aniž byste se museli bát o svou peněženku. Ano, akce tohoto typu jsou sice nastavené tak, abyste na předplatné „zapomněli“, a po půl roce pokračovali za plnou částku. Stačí si však do kalendáře nastavit upozornění na poslední měsíc, kdy bude služba k dispozici za akční cenu, abyste ji mohli zrušit. Přeplacené období pak doběhne do konce, a služba se prodlužovat za vyšší cenu už nebude.

A co můžete v přeplatném očekávat? V první řadě to jsou mobilní hry s výrazným zaměřením na RPG. V předplatném čeká Grimvalor, Titan Quest, Star Wars: KOTOR a dále třeba Final Fantasy VII, oddechové Mini Metro, Terraria a Game Dev Tycoon. V Game Pass najdete i spoustu „neznámých“ her, jenže, za jejich vyzkoušení nedáte nic navíc, a třeba objevíte skrytou perlu.

Akční cena platí jen do zítřka

U mobilních aplikací je jasným prodejním artiklem Tasker. Pokud si chcete pohrát s telefonem, podmíněným příkazy a akcemi, lepší aplikaci nenajdete. Už jen kvůli Taskeru stojí předplatné za to, a to i tehdy, pokud byste si za půl roku nepustili žádnou mobilní hru. Mezi další aplikace, které stojí za zmínku, patří hlídač nálad Daylio Deník, mapa hvězdné oblohy Star Walk 2, kreslící aplikace Infinite Painter, čtečka knížek Moon+ Reader Pro, zamykač aplikací AI Locker nebo mobilní rádiová aplikace MyTuner Radio se 150 českými FM stanicemi.

Pokud při brouzdání na Google Play uvidíte ikonu předplatného Play Pass, můžete si libovolnou aplikaci či hru bez obav stáhnout a vyzkoušet. 80% sleva na předplatné Play Pass platí jen při aktivaci předplatného do 29. listopadu. Neznáme přesný čas konce akce, pokud tedy máte o předplatné zájem, raději jej neodkládejte.

Představení služby Google Play Pass:

Aktivovat jej můžete přes banner, který se objeví ve spodní části hlavní obrazovky mobilní aplikace Google Play. Zrušit předplatné můžete kdykoliv po kliknutí na svůj portrét, a poté přes Platby a předplatná – Předplatné - Google Play Pass – Zrušit předplatné.