Užitečné drobnosti. Pixel Feature Drop obsahuje vylepšení, která se brzy dostanou na nové i starší Pixely

Google si pro stávající majitele Pixelů připravil aktualizační balíček, tzv. Feature Drop, který do telefonů přináší spousta užitečných drobností a nepatrných vylepšení. Aktualizace je k dispozici pro všechny Pixely od modelů Pixel 3a a výše, ovšem u některých funkcí se jako minimum bere Pixel 4a. Update se jako první dostane na Pixel 6 a Pixel 6 Pro, přičemž do dalších zařízení dorazí v horizontu několika týdnů. Na co se můžete těšit?

Poklepáním na záda Pixelu můžete nově otevřít Snapchat, a to přímo ze zamykací obrazovky. Řada Pixel 6 nově umožňuje odemykat vybrané vozy BMW z modelových let 2020 - 2022, Pixel 6 Pro nově dokáže při Sdílení nablízko využit technologii UWB k přesnějším a rychlejším datovým přenosům. Betaverze zvukového zesilovače zase dokáže využít umělou inteligenci k tomu, aby zesílila zvuk vašeho hlasu a utlumila ruch na pozadí.

Přímo ze zamykací obrazovky můžete zjistit, jaká skladba okolo vás zrovna hraje. Jakmile dojde k jejímu rozpoznání, můžete ji přímo z lockscreenu přidat mezi oblíbené skladby. Pokud posloucháte hudbu přes Pixel Buds, můžete si nově až zdvojnásobit basový rozsah. Ve vybraných zemích světa (netýká se Česka) přichází do akce automatická detekce automobilových nehod.

Co je obsahem speciálního updatu pro Pixely?

Zdroj Google Blog