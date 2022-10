Uživatelé starších hodinek se dočkali updatu. Wear OS 3 přináší nové grafické rozhraní, Asistent však zatím chybí

Pokud jste až dosud věřili v to, že se i na váš starší model hodinek dostane aktualizace s nejnovější verzi Wear OS 3.2x, konečně jste se dočkali. Konkrétně značka Fossil dnes zahájila aktualizace loňské řady Gen 6, a to jen pár dní po premiéře hodinek Gen 6 Wellness Edition. Brzy by ji měly následovat i řady Skagen Falster Gen 6 a Michael Kors Gen 6.

Aktualizace se v hodinkách nabídne automaticky, popř. ji můžete zkusit ručně vyhledat přes Nastavení - Informace o systému - Aktualizace systému. Distribuce aktualizace je rozdělena na několik fází, takže může trvat i pár dní, než dorazí i do vašich hodinek. Po stažení softwaru a restartování hodinek vás čeká nové párování, takže je třeba počítat s tím, že se hodinky vyresetují.

Po updatu na Wear OS 3.x už totiž hodinky nepoužívají „globální“ párovací aplikaci Wear OS by Google, ale aplikace jednotlivých výrobců, konkrétně apku Fossil Smartwatches (mimo Androidu je k dispozici i u iOS) ve verzi 5.1.1 nebo vyšší. Po najetí hodinek a úspěšném spárování s vaším telefonem se vám na zápěstí ukáže rozhraní Wear OS, které se výrazně podobá hodinkám Pixel Watch.

Potažením prstu shora dolů se otevře lišta s rychlým nastavením, stiskem prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku s aplikacemi. Horní tlačítko vás zase vezme do nabídky posledních spuštěných aplikací. V současné verzi softwaru však zatím chybí podpora Google Assistanta, a to přesto, že v předešlé verzi Wear OS 2 fungoval bez problémů. Pokud tedy update provedete, počítejte s tím, že Assistant z výbavy hodinek zmizí. Kdy, a zda vůbec, se do nich vrátí, v tuto chvíli není jasné. Google prý na jeho podpoře usilovně pracuje, v mezičase má do hodinek dorazit hlasový asistent Alexa...

