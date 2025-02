V Americe mají první bezplatný tarif. 100 minut volání, 300 SMS a 3 GB dat zcela zdarma

Svět se opět o něco přibližuje době, kdy za mobilní tarif nebudeme muset platit. Zdá se to jako utopie? Pak se podívejte na nabídku amerického operátora Helium Mobile. V rámci jeho „nulového tarifu“ získají uživatelé zdarma měsíčně sto minut volání, tři sta textových zpráv a 3 GB mobilních dat. V čem je tedy háček?



Americký poskytovatel Helium Mobile nabízí zcela bezplatný tarif. Dostanete v něm 3 GB mobilních dat, sto minut volání, 300 textovek a občas musíte vyplnit nějaký ten průzkum a dotazník

Operátor v tiskové zprávě uvádí, že bezplatný tarif skutečně nemá žádné vícenáklady, protože operátorovi „platíte“ osobními daty. Část z nich již nyní předáváte svým stávajícím telekomunikačním operátorům, aniž byste o tom měli sebemenší tušení. Helium Mobile to však posouvá na novou úroveň – za sdílení vaší lokace, za sdílení tzv. referral odkazů nebo za vyplňování průzkumů získáváte body Cloud Points, které můžete vyměnit za dárkové karty nebo za bezplatné „vylepšení“ tarifu. Standardně umožňuje datová konektivita sledovat online videa v kvalitě 480p.

Mobilní tarif zcela zdarma. Opravdu

Helium Mobile navíc funguje unikátním způsobem. Jedná se o kombinaci sdílení komunitních 5G hotspotů a americké sítě T-Mobile, která se využívá, pokud není žádný hotspot v dosahu. V případě zájmu o vyšší datové balíčky se připlácí 15 dolarů (přibližně 360 Kč) za 10 GB dat a neomezené volání, případně 30 dolarů (přibližně 720 Kč) za neomezená data, neomezená volání a textovky včetně kvalitnějšího 720p videa.

Představení zcela bezplatného tarifu se 3 GB mobilních dat:

Očekává se však, že největší zájem bude o bezplatný tarif Zero Plan, který aktuálně funguje pouze na systému pozvánek. Američané se mohou zapsat na čekací listinu a počkat si, než na ně přijde řada. Jak je tento scénář reálný v našich podmínkách? Troufáme si tvrdit, že pokud by se v Evropě objevil podobný subjekt s bezplatným tarifem, který nabízí alespoň základní porci dat a občas vám předloží dotazník nebo průzkum, mohl by otřást postavením stávajících mobilních operátorů, kteří se ke snižování cen nemají.

Zdroj: Businesswire